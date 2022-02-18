RTÜK Başkanı Şahin'den, RTÜK üyesi Taşcı'ya Sezen Aksu yanıtı: Talimat verilmedi

“Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün hiçbir şekilde TV’lere bir talimatı olmamıştır!”