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https://tr.sputniknews.com/20220218/rtuk-baskani-sahinden-rtuk-uyesi-tasciya-sezen-aksu-yaniti-talimat-verilmedi-1053992418.html
RTÜK Başkanı Şahin'den, RTÜK üyesi Taşcı'ya Sezen Aksu yanıtı: Talimat verilmedi
RTÜK Başkanı Şahin'den, RTÜK üyesi Taşcı'ya Sezen Aksu yanıtı: Talimat verilmedi
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Tarkan’ın yeni şarkısının ardından Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün tutumunu hatırlattı. Taşcı’ya yanıt veren RTÜK Başkanı Şahin... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:54+0300
2022-02-18T13:58+0300
tarkan
türkiye
sezen aksu
ebubekir şahin
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Tarkan’ınRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısının geniş yankı uyandırmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.RTÜK’ün Tarkan’ın şarkısını sessizce dinlediğini ifade eden Taşcı, “RTÜK, sevgili @tarkan'ın müthiş şarkısını sessizce, sarayı pür dikkat dinliyor, televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için! Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu’yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan ‘Muhatabım Sezen Aksu değildir’ deyince de açığa düşmüştü” ifadelerini kaydetti.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK üyesi Taşcı’nın bu mesajını alıntılayarak ‘talimat’ ifadelerine yanıt verdi. Sezen Aksu’nun şarkısına ilişkin RTÜK’ün televizyon kanallarına hiçbir şekilde talimatının olmadığını savunan Şahin şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220218/tarkanin-geccek-sarkisi-rekor-kiriyor-1053987203.html
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tarkan, sezen aksu, ebubekir şahin, ilhan taşcı

RTÜK Başkanı Şahin'den, RTÜK üyesi Taşcı'ya Sezen Aksu yanıtı: Talimat verilmedi

13:54 18.02.2022 (güncellendi: 13:58 18.02.2022)
© DHARadyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© DHA
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RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Tarkan’ın yeni şarkısının ardından Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün tutumunu hatırlattı. Taşcı’ya yanıt veren RTÜK Başkanı Şahin, “Talimat yok” dedi.
Tarkan’ınRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısının geniş yankı uyandırmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
RTÜK’ün Tarkan’ın şarkısını sessizce dinlediğini ifade eden Taşcı, “RTÜK, sevgili @tarkan'ın müthiş şarkısını sessizce, sarayı pür dikkat dinliyor, televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için! Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu’yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan ‘Muhatabım Sezen Aksu değildir’ deyince de açığa düşmüştü” ifadelerini kaydetti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK üyesi Taşcı’nın bu mesajını alıntılayarak ‘talimat’ ifadelerine yanıt verdi. Sezen Aksu’nun şarkısına ilişkin RTÜK’ün televizyon kanallarına hiçbir şekilde talimatının olmadığını savunan Şahin şunları kaydetti:
“Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün hiçbir şekilde TV’lere bir talimatı olmamıştır!”
Tarkan - Geççek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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