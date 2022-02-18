Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-maliye-bakanligi-donbass-siginmacilarina-dagitilacak-para-bugun-aktarilacak-1054013057.html
Rusya Maliye Bakanlığı: Donbass sığınmacılarına dağıtılacak para bugün aktarılacak
Rusya Maliye Bakanlığı: Donbass sığınmacılarına dağıtılacak para bugün aktarılacak
Rusya Maliye Bakanlığı, Donbass'tan gelen her sığınmacıya 10 bin ruble verilmesi için gereken paranın Rostov Bölgesi’nin hesabına bugün yatırılacağını duyurdu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T21:28+0300
2022-02-18T21:30+0300
ukrayna krizi
rusya maliye bakanlığı
donbass
sığınmacı
rostov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102076/32/1020763279_0:2:1147:647_1920x0_80_0_0_7c4806f430a365fac09ef3dc20906340.jpg
Rusya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı’nın emriyle, Rusya’ya tahliye edilen tüm Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına 10 bin ruble tutarında ödemelerin sağlanması amacıyla Rusya Maliye Bakanlığı bugün Rostov Bölgesi’ne para aktaracak” ifadesine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/putinden-donbass-talimati-rusya-acil-durumlar-bakan-vekili-cupriyan-rostova-gidiyor-1054009040.html
donbass
rostov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102076/32/1020763279_140:0:1007:650_1920x0_80_0_0_aa37d640acd111a59045ce576d348fce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya maliye bakanlığı, donbass, sığınmacı, rostov

Rusya Maliye Bakanlığı: Donbass sığınmacılarına dağıtılacak para bugün aktarılacak

21:28 18.02.2022 (güncellendi: 21:30 18.02.2022)
© Fotoğraf : RIA Novosti / Ramil SitdikovRusya Maliye Bakanlığı
Rusya Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Fotoğraf : RIA Novosti / Ramil Sitdikov
Abone olGoogle news
Rusya Maliye Bakanlığı, Donbass'tan gelen her sığınmacıya 10 bin ruble verilmesi için gereken paranın Rostov Bölgesi’nin hesabına bugün yatırılacağını duyurdu.
Rusya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı’nın emriyle, Rusya’ya tahliye edilen tüm Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına 10 bin ruble tutarında ödemelerin sağlanması amacıyla Rusya Maliye Bakanlığı bugün Rostov Bölgesi’ne para aktaracak” ifadesine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
Ukrayna krizi
Putin'den 'Donbass' talimatı: Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Çupriyan Rostov'a gidiyor
19:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала