https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-maliye-bakanligi-donbass-siginmacilarina-dagitilacak-para-bugun-aktarilacak-1054013057.html
Rusya Maliye Bakanlığı: Donbass sığınmacılarına dağıtılacak para bugün aktarılacak
Rusya Maliye Bakanlığı: Donbass sığınmacılarına dağıtılacak para bugün aktarılacak
Rusya Maliye Bakanlığı, Donbass'tan gelen her sığınmacıya 10 bin ruble verilmesi için gereken paranın Rostov Bölgesi’nin hesabına bugün yatırılacağını duyurdu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T21:28+0300
2022-02-18T21:28+0300
2022-02-18T21:30+0300
ukrayna krizi
rusya maliye bakanlığı
donbass
sığınmacı
rostov
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Rusya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı’nın emriyle, Rusya’ya tahliye edilen tüm Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına 10 bin ruble tutarında ödemelerin sağlanması amacıyla Rusya Maliye Bakanlığı bugün Rostov Bölgesi’ne para aktaracak” ifadesine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/putinden-donbass-talimati-rusya-acil-durumlar-bakan-vekili-cupriyan-rostova-gidiyor-1054009040.html
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rusya maliye bakanlığı, donbass, sığınmacı, rostov
Rusya Maliye Bakanlığı: Donbass sığınmacılarına dağıtılacak para bugün aktarılacak
21:28 18.02.2022 (güncellendi: 21:30 18.02.2022) Abone ol
Rusya Maliye Bakanlığı, Donbass'tan gelen her sığınmacıya 10 bin ruble verilmesi için gereken paranın Rostov Bölgesi’nin hesabına bugün yatırılacağını duyurdu.
Rusya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı’nın emriyle, Rusya’ya tahliye edilen tüm Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına 10 bin ruble tutarında ödemelerin sağlanması amacıyla Rusya Maliye Bakanlığı bugün Rostov Bölgesi’ne para aktaracak” ifadesine yer verildi.