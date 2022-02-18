https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-maliye-bakanligi-donbass-siginmacilarina-dagitilacak-para-bugun-aktarilacak-1054013057.html

Rusya Maliye Bakanlığı: Donbass sığınmacılarına dağıtılacak para bugün aktarılacak

Rusya Maliye Bakanlığı: Donbass sığınmacılarına dağıtılacak para bugün aktarılacak

Rusya Maliye Bakanlığı, Donbass'tan gelen her sığınmacıya 10 bin ruble verilmesi için gereken paranın Rostov Bölgesi’nin hesabına bugün yatırılacağını duyurdu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T21:28+0300

2022-02-18T21:28+0300

2022-02-18T21:30+0300

ukrayna krizi

rusya maliye bakanlığı

donbass

sığınmacı

rostov

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Rusya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı’nın emriyle, Rusya’ya tahliye edilen tüm Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına 10 bin ruble tutarında ödemelerin sağlanması amacıyla Rusya Maliye Bakanlığı bugün Rostov Bölgesi’ne para aktaracak” ifadesine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220218/putinden-donbass-talimati-rusya-acil-durumlar-bakan-vekili-cupriyan-rostova-gidiyor-1054009040.html

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rusya maliye bakanlığı, donbass, sığınmacı, rostov