https://tr.sputniknews.com/20220218/rusyanin-elon-muski-hipersonik-kargo-ucagi-gelistiriyor-1053996596.html

Rusya’nın ‘Elon Musk’ı hipersonik kargo uçağı geliştiriyor

Rusya’nın ‘Elon Musk’ı hipersonik kargo uçağı geliştiriyor

Rusya’nın ‘Elon Musk’ı olarak tanıtılan, Destinus şirketinin sahibi Rus iş insanı Mihail Korkoriç, hidrojen enerjisiyle çalışan, karbon salınımı yapmayan, 15... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T15:10+0300

2022-02-18T15:10+0300

2022-02-18T15:10+0300

yaşam

mihail korkoriç

rusya

elon musk

uçak

destinus

hipersonik

kargo uçağı

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Ekibinin Rusya’nın ‘Elon Musk’ı olarak tanıttığı Korkoriç, Destinus’un yeni bir uçak üzerinde çalıştığı açıklamasını yaptı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, bir uzay uçağının teknolojik avantajları ile bir planörün basit özellikleri bir araya getirilerek, olağanüstü bağlantılı hale gelen dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak bir uçak yaratılacak. Sıvı hidrojen yakıtı kullanılarak Avrupa ile Avrustralya arasında birkaç saat içinde kargo taşınabilecek.Karbon salınımı yapmayacak uçağın 50 kilometreden fazla irtifada 13-15 Mach’a (18 bin km/h) çıkabileceği belirtiliyor.Hipersonik hızla hareket edebilecek uçak, tamamen otonom olup sıradan pistlerden kalkış yapabilececek, hipersonik hıza çıkmadan evvel kıyıya doğru yavaşça uçabilecek. DroneTalks’a konuşan Korkoriç, uçağın birinci aşama air-turbo roket motoru kullanılması sayesinde bu şekilde uçabileceğini söyledi.Bu tür bir uçakla bir yerden diğerine sıradan uçaklardan daha ucuza yük taşınabileceğini belirten Korkoriç, uçağın geliştirilmesindeki en önemli adımlar arasında neredeyse jet motoru gibi yeniden kullanılabilir roket motorunun yanı sıra hipersonik ulaşım araçlarının yarattığı yüksek sıcaklıklara karşı bir hidrojen soğutma sistemi geliştirmek olacağını kaydetti.Uçakla tıbbi malzeme, korunması gereken belgeler, önemli altyapı parçaları gibi acil ve değerli yüklerin taşınmasının hedeflendiğini de kaydeden Kokoriç’e göre, en nihayetinde de böyle bir uçak sayesinde Akdeniz’de yakalanan bir orkinos Japonya’daki restoranların mutfaklarında denizden ilk çıktıkları tazelikte bulunabilecek.Uçak ayrıca mezosferde hareket ederken, 10 kat daha az sonik patlama sesi çıkaracak.İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya’da dört ofis açan şirket, projesine başlamak için yatırım da aldı. Forbes’ın aktardığına göre, şirkete İsviçre’de 29 milyon dolar yatırım yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220218/kamyoncu-protestolarini-savunan-musk-trudeau-ile-hitleri-bir-tutan-paylasim-yapti-ardindan-sildi-1053981302.html

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mihail korkoriç, rusya, elon musk, uçak, destinus, hipersonik, kargo uçağı