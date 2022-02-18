Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220218/rusyanin-elon-muski-hipersonik-kargo-ucagi-gelistiriyor-1053996596.html
Rusya’nın ‘Elon Musk’ı hipersonik kargo uçağı geliştiriyor
Rusya’nın ‘Elon Musk’ı hipersonik kargo uçağı geliştiriyor
Rusya’nın ‘Elon Musk’ı olarak tanıtılan, Destinus şirketinin sahibi Rus iş insanı Mihail Korkoriç, hidrojen enerjisiyle çalışan, karbon salınımı yapmayan, 15... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T15:10+0300
2022-02-18T15:10+0300
yaşam
mihail korkoriç
rusya
elon musk
uçak
destinus
hipersonik
kargo uçağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053996292_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6edeebd2ae9ffb47e855fe5e111f783d.jpg
Ekibinin Rusya’nın ‘Elon Musk’ı olarak tanıttığı Korkoriç, Destinus’un yeni bir uçak üzerinde çalıştığı açıklamasını yaptı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, bir uzay uçağının teknolojik avantajları ile bir planörün basit özellikleri bir araya getirilerek, olağanüstü bağlantılı hale gelen dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak bir uçak yaratılacak. Sıvı hidrojen yakıtı kullanılarak Avrupa ile Avrustralya arasında birkaç saat içinde kargo taşınabilecek.Karbon salınımı yapmayacak uçağın 50 kilometreden fazla irtifada 13-15 Mach’a (18 bin km/h) çıkabileceği belirtiliyor.Hipersonik hızla hareket edebilecek uçak, tamamen otonom olup sıradan pistlerden kalkış yapabilececek, hipersonik hıza çıkmadan evvel kıyıya doğru yavaşça uçabilecek. DroneTalks’a konuşan Korkoriç, uçağın birinci aşama air-turbo roket motoru kullanılması sayesinde bu şekilde uçabileceğini söyledi.Bu tür bir uçakla bir yerden diğerine sıradan uçaklardan daha ucuza yük taşınabileceğini belirten Korkoriç, uçağın geliştirilmesindeki en önemli adımlar arasında neredeyse jet motoru gibi yeniden kullanılabilir roket motorunun yanı sıra hipersonik ulaşım araçlarının yarattığı yüksek sıcaklıklara karşı bir hidrojen soğutma sistemi geliştirmek olacağını kaydetti.Uçakla tıbbi malzeme, korunması gereken belgeler, önemli altyapı parçaları gibi acil ve değerli yüklerin taşınmasının hedeflendiğini de kaydeden Kokoriç’e göre, en nihayetinde de böyle bir uçak sayesinde Akdeniz’de yakalanan bir orkinos Japonya’daki restoranların mutfaklarında denizden ilk çıktıkları tazelikte bulunabilecek.Uçak ayrıca mezosferde hareket ederken, 10 kat daha az sonik patlama sesi çıkaracak.İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya’da dört ofis açan şirket, projesine başlamak için yatırım da aldı. Forbes’ın aktardığına göre, şirkete İsviçre’de 29 milyon dolar yatırım yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/kamyoncu-protestolarini-savunan-musk-trudeau-ile-hitleri-bir-tutan-paylasim-yapti-ardindan-sildi-1053981302.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053996292_17:0:1082:799_1920x0_80_0_0_777071883cae118db436d80878859cd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mihail korkoriç, rusya, elon musk, uçak, destinus, hipersonik, kargo uçağı

Rusya’nın ‘Elon Musk’ı hipersonik kargo uçağı geliştiriyor

15:10 18.02.2022
© Sputnik / Maksim BlinovMihail Korkoriç
Mihail Korkoriç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Maksim Blinov
Abone olGoogle news
Rusya’nın ‘Elon Musk’ı olarak tanıtılan, Destinus şirketinin sahibi Rus iş insanı Mihail Korkoriç, hidrojen enerjisiyle çalışan, karbon salınımı yapmayan, 15 Mach (18 bin km/s) hipersonik hızla hareket edebilen kıtalararası bir kargo İHA’sı geliştireceklerini duyurdu.
Ekibinin Rusya’nın ‘Elon Musk’ı olarak tanıttığı Korkoriç, Destinus’un yeni bir uçak üzerinde çalıştığı açıklamasını yaptı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, bir uzay uçağının teknolojik avantajları ile bir planörün basit özellikleri bir araya getirilerek, olağanüstü bağlantılı hale gelen dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak bir uçak yaratılacak. Sıvı hidrojen yakıtı kullanılarak Avrupa ile Avrustralya arasında birkaç saat içinde kargo taşınabilecek.
Karbon salınımı yapmayacak uçağın 50 kilometreden fazla irtifada 13-15 Mach’a (18 bin km/h) çıkabileceği belirtiliyor.
Hipersonik hızla hareket edebilecek uçak, tamamen otonom olup sıradan pistlerden kalkış yapabilececek, hipersonik hıza çıkmadan evvel kıyıya doğru yavaşça uçabilecek. DroneTalks’a konuşan Korkoriç, uçağın birinci aşama air-turbo roket motoru kullanılması sayesinde bu şekilde uçabileceğini söyledi.
Bu tür bir uçakla bir yerden diğerine sıradan uçaklardan daha ucuza yük taşınabileceğini belirten Korkoriç, uçağın geliştirilmesindeki en önemli adımlar arasında neredeyse jet motoru gibi yeniden kullanılabilir roket motorunun yanı sıra hipersonik ulaşım araçlarının yarattığı yüksek sıcaklıklara karşı bir hidrojen soğutma sistemi geliştirmek olacağını kaydetti.
Uçakla tıbbi malzeme, korunması gereken belgeler, önemli altyapı parçaları gibi acil ve değerli yüklerin taşınmasının hedeflendiğini de kaydeden Kokoriç’e göre, en nihayetinde de böyle bir uçak sayesinde Akdeniz’de yakalanan bir orkinos Japonya’daki restoranların mutfaklarında denizden ilk çıktıkları tazelikte bulunabilecek.
Uçak ayrıca mezosferde hareket ederken, 10 kat daha az sonik patlama sesi çıkaracak.
İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya’da dört ofis açan şirket, projesine başlamak için yatırım da aldı. Forbes’ın aktardığına göre, şirkete İsviçre’de 29 milyon dolar yatırım yapıldı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
YAŞAM
Kamyoncu protestolarını savunan Musk, Trudeau ile Hitler'i bir tutan paylaşım yaptı, ardından sildi
10:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала