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İndirimli satış yönetmeliğinde değişiklik
İndirimli satış yönetmeliğinde değişiklik
Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T00:15+0300
2022-02-18T00:19+0300
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ticaret bakanlığı
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son dakika, ticaret bakanlığı, indirim

İndirimli satış yönetmeliğinde değişiklik

00:15 18.02.2022 (güncellendi: 00:19 18.02.2022)
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Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı.
İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.
İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak
Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak.
Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.
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