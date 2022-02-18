https://tr.sputniknews.com/20220218/uefa-avrupa-liginde-gecenin-sonuclari-1053979851.html
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T10:06+0300
2022-02-18T10:06+0300
2022-02-18T10:07+0300
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşamasının ilk ayağı, TSİ 23.00'te başlayan 4 maçla tamamlandı.Öne çıkan karşılaşmada, milli oyuncu Merih Demiral'ın 90 dakika boyunca formasını giydiği İtalya'nın Atalanta takımı, konuk ettiği Olympiakos'u Berat Djimsiti'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Yunanistan temsilcisinin tek golünü, Tiquinho Soares kaydetti.Bu maçların rövanşları, 24 Şubat'ta oynanacak ve rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya): 2-2Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya): 2-1
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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
10:06 18.02.2022 (güncellendi: 10:07 18.02.2022) Abone ol
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşamasının ilk ayağı, TSİ 23.00'te başlayan 4 maçla tamamlandı.
Öne çıkan karşılaşmada, milli oyuncu Merih Demiral'ın 90 dakika boyunca formasını giydiği İtalya'nın Atalanta takımı, konuk ettiği Olympiakos'u Berat Djimsiti'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Yunanistan temsilcisinin tek golünü, Tiquinho Soares kaydetti.
Bu maçların rövanşları, 24 Şubat'ta oynanacak ve rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1
Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya): 2-2
Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1
Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya): 2-1