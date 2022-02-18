https://tr.sputniknews.com/20220218/uefa-avrupa-liginde-gecenin-sonuclari-1053979851.html

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T10:06+0300

2022-02-18T10:06+0300

2022-02-18T10:07+0300

spor

uefa

uefa avrupa ligi

maç

sonuç

sevilla

atalanta

porto

lazio

leipzig

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053979826_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7509b19e08c5ba0834435c5a9aee0041.jpg

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşamasının ilk ayağı, TSİ 23.00'te başlayan 4 maçla tamamlandı.Öne çıkan karşılaşmada, milli oyuncu Merih Demiral'ın 90 dakika boyunca formasını giydiği İtalya'nın Atalanta takımı, konuk ettiği Olympiakos'u Berat Djimsiti'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Yunanistan temsilcisinin tek golünü, Tiquinho Soares kaydetti.Bu maçların rövanşları, 24 Şubat'ta oynanacak ve rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya): 2-2Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya): 2-1

https://tr.sputniknews.com/20220218/fenerbahce-teknik-direktoru-kartal-bu-turu-gecebilecegimizi-dusunuyoruz-1053979136.html

lazio

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uefa, uefa avrupa ligi, maç, sonuç, sevilla, atalanta, porto, lazio, leipzig, futbol