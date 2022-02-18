https://tr.sputniknews.com/20220218/fenerbahce-teknik-direktoru-kartal-bu-turu-gecebilecegimizi-dusunuyoruz-1053979136.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Bu turu geçebileceğimizi düşünüyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Bu turu geçebileceğimizi düşünüyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, rövanşta... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T09:54+0300

2022-02-18T09:54+0300

2022-02-18T09:54+0300

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mağlubiyet

kadıköy

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maça iki takımın da dengeli başladığını vurgulayarak, "Beklediğimiz gibi fizik gücü yüksek bir takımla karşılaştık. İlk yarı sonunda beklemediğimiz bir gol yedik. Reaksiyon veremedik. İkinci yarıya iyi başladık. Yaptığımız bir hata vardı. Rakip bekliyordu bizde geriden rakibi üzerimize çekip arkadaki boşlukları değerlendirmek istiyorduk ama çok uzun top oynadık ve bu bize kontra olarak geri döndü. Normalde oynamak istediğimiz oyun bu değildi" ifadelerini kullandı.İkinci yarıya golle başladıklarını hatırlatan Kartal, şöyle devam etti:Deplasmanda daha fazla topa sahip olan ve daha fazla kazanmak isteyen bir ekip olarak sahaya çıkacaklarını anlatan Kartal, şunları aktardı:Ferdi'yi hücumda oynatmak istediğini ama eksikler sebebiyle bekte görevlendirdiğini dile getiren Kartal, taraftarlardan oyunculara destek vermelerini rica etti.Taraftarın desteği olmadan başarı yakalamalarının mümkün olmadığının altını çizen Kartal, şunları kaydetti:İsmail Kartal, genç oyunculara güvendiğini ve Çağtay ile Arda gibi oyunculara yavaş yavaş daha fazla süre verebileceğini de sözlerine ekledi.Ferdi Kadıoğlu: Bu durumu önümüzdeki hafta değiştirebileceğimizi düşünüyorumFenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, rövanş için umutlarının olduğunu söyledi.Zor bir maça çıktıklarını belirten Ferdi, "Hala hayattayız. Futbolda her şey mümkün. İlk yarıda işleri zorlaştırdık, çok fazla uzun top oynadık. Kolay goller yedik. Beraberliği yakaladık ama tekrar yenik duruma düştük. Bu durumu önümüzdeki hafta değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Prag'daki maç için umudumuz var" değerlendirmesinde bulundu.Taraftarların kendisine gösterdiği destekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ferdi, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220112/fenerbahcede-2-ismail-kartal-donemi-1052660758.html

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