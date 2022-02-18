https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-ordusundan-bir-ateskes-ihlali-daha-luganskin-sanjarovka-koyune-top-atisi-duzenlendi-1054011492.html
Ukrayna ordusundan bir ateşkes ihlali daha: Lugansk'ın Sanjarovka köyüne top atışı düzenlendi
Ukrayna ordusundan bir ateşkes ihlali daha: Lugansk'ın Sanjarovka köyüne top atışı düzenlendi
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun kent yakınlarındaki... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T20:18+0300
2022-02-18T20:18+0300
2022-02-18T20:18+0300
ukrayna krizi
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lugansk
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Temsilcilikten bir yetkili, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Ukrayna'nın silahlı unsurları, ağır silah kullanımı da dahil ateşkes rejimini büyük ölçüde ihlal etti" ifadelerini kullandı.Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığı ya da oluşan maddi hasarın boyutuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
Ukrayna ordusundan bir ateşkes ihlali daha: Lugansk'ın Sanjarovka köyüne top atışı düzenlendi
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Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun kent yakınlarındaki Sanjarovka yerleşimine top atışları gerçekleştirildiği belirtildi.
Temsilcilikten bir yetkili, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Ukrayna'nın silahlı unsurları, ağır silah kullanımı da dahil ateşkes rejimini büyük ölçüde ihlal etti" ifadelerini kullandı.
Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığı ya da oluşan maddi hasarın boyutuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.