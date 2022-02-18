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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-ordusundan-bir-ateskes-ihlali-daha-luganskin-sanjarovka-koyune-top-atisi-duzenlendi-1054011492.html
Ukrayna ordusundan bir ateşkes ihlali daha: Lugansk'ın Sanjarovka köyüne top atışı düzenlendi
Ukrayna ordusundan bir ateşkes ihlali daha: Lugansk'ın Sanjarovka köyüne top atışı düzenlendi
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun kent yakınlarındaki... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T20:18+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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Temsilcilikten bir yetkili, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Ukrayna'nın silahlı unsurları, ağır silah kullanımı da dahil ateşkes rejimini büyük ölçüde ihlal etti" ifadelerini kullandı.Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığı ya da oluşan maddi hasarın boyutuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

Ukrayna ordusundan bir ateşkes ihlali daha: Lugansk'ın Sanjarovka köyüne top atışı düzenlendi

20:18 18.02.2022
© AFP 2022 / Aleksey FILIPPOV Lugansk
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / Aleksey FILIPPOV
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Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun kent yakınlarındaki Sanjarovka yerleşimine top atışları gerçekleştirildiği belirtildi.
Temsilcilikten bir yetkili, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Ukrayna'nın silahlı unsurları, ağır silah kullanımı da dahil ateşkes rejimini büyük ölçüde ihlal etti" ifadelerini kullandı.
Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığı ya da oluşan maddi hasarın boyutuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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