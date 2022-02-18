https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-ordusundan-bir-ateskes-ihlali-daha-luganskin-sanjarovka-koyune-top-atisi-duzenlendi-1054011492.html

Ukrayna ordusundan bir ateşkes ihlali daha: Lugansk'ın Sanjarovka köyüne top atışı düzenlendi

Ukrayna ordusundan bir ateşkes ihlali daha: Lugansk'ın Sanjarovka köyüne top atışı düzenlendi

Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun kent yakınlarındaki... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T20:18+0300

2022-02-18T20:18+0300

2022-02-18T20:18+0300

ukrayna krizi

ukrayna

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Temsilcilikten bir yetkili, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Ukrayna'nın silahlı unsurları, ağır silah kullanımı da dahil ateşkes rejimini büyük ölçüde ihlal etti" ifadelerini kullandı.Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığı ya da oluşan maddi hasarın boyutuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ukrayna

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ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)