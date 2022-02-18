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Yemeksepeti işçileri Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı
Yemeksepeti işçileri Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı
Düşük zam teklifine karşı protestoları ülke genelinde devam eden Yemeksepeti çalışanları Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T15:21+0300
2022-02-18T15:21+0300
türkiye
yemeksepeti
almanya
konsolosluk
işçi
eylem
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Düşük maaş oranlarını kabul etmeyen Yemeksepeti çalışanları Gümüşsuyu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanarak eylem gerçekleştirdi. Net 5 bin 500 TL maaş taleplerini işverenlere iletmek için pankartlar açan işçiler, yönetimi protesto ederek sloganlar attı.Yemeksepeti çalışanlarının adına konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Bugün İstanbul’da Almanya Başkonsolosluğu önündeyiz. Bu protesto süreci içerisinde Yemeksepeti’ne sipariş vermeyin boykot edelim çağrısı toplumun tüm kesimlerinden, halkımızdan karşılık bulmuştur. Sanatçılardan, aydınlardan, yazar-çizerlerden, gençlerimizden karşılık bulmuştur. Halkımız tüketimden gelen örgütlü gücünü ortaya koyduğunda Yemeksepeti’ne verilen siparişlerin oranı bölgesel olarak farklı infial etmekle beraber yüzde 70 oranında azalmıştır. Halkımıza, gençlere, sanatçılara, aydınlara Yemeksepeti’ndeki bu ekmek mücadelesine destek verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi. Küçükosmanoğlu, "Bu mücadele kazanacak, Yemeksepeti’ndeki bu ekmek kavgası mutlaka zaferle sonuçlanacak. Ben yüzde 32 zam yapıyorum diye gösterip aslında hiç zam yapmayan, asgari ücretteki artışı sanki kendisi yapıyormuş gibi gösteren de Yemeksepeti işverenidir” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220210/haluk-leventten-yemeksepeti-iscilerine-baklavali-destek-1053707329.html
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yemeksepeti, almanya, konsolosluk, işçi, eylem, istanbul

Yemeksepeti işçileri Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

15:21 18.02.2022
© İHAYemeksepeti işçileri Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı
Yemeksepeti işçileri Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© İHA
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Düşük zam teklifine karşı protestoları ülke genelinde devam eden Yemeksepeti çalışanları Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.
Düşük maaş oranlarını kabul etmeyen Yemeksepeti çalışanları Gümüşsuyu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanarak eylem gerçekleştirdi. Net 5 bin 500 TL maaş taleplerini işverenlere iletmek için pankartlar açan işçiler, yönetimi protesto ederek sloganlar attı.
Yemeksepeti çalışanlarının adına konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Bugün İstanbul’da Almanya Başkonsolosluğu önündeyiz. Bu protesto süreci içerisinde Yemeksepeti’ne sipariş vermeyin boykot edelim çağrısı toplumun tüm kesimlerinden, halkımızdan karşılık bulmuştur. Sanatçılardan, aydınlardan, yazar-çizerlerden, gençlerimizden karşılık bulmuştur. Halkımız tüketimden gelen örgütlü gücünü ortaya koyduğunda Yemeksepeti’ne verilen siparişlerin oranı bölgesel olarak farklı infial etmekle beraber yüzde 70 oranında azalmıştır. Halkımıza, gençlere, sanatçılara, aydınlara Yemeksepeti’ndeki bu ekmek mücadelesine destek verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Küçükosmanoğlu, "Bu mücadele kazanacak, Yemeksepeti’ndeki bu ekmek kavgası mutlaka zaferle sonuçlanacak. Ben yüzde 32 zam yapıyorum diye gösterip aslında hiç zam yapmayan, asgari ücretteki artışı sanki kendisi yapıyormuş gibi gösteren de Yemeksepeti işverenidir” şeklinde konuştu.
Haluk Levent’ten Yemeksepeti işçilerine baklavalı destek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
YAŞAM
Haluk Levent’ten Yemeksepeti işçilerine baklavalı destek
10 Şubat, 15:43
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