https://tr.sputniknews.com/20220219/14-bin-yil-oncesine-ait-insan-izlerinin-bulundugu-magaranin-sirri-cozuluyor-1054023959.html

14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor

14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor

14 bin yıl önce kullanıldığı tespit edilen İzmir'deki mağaranın, araştırmalar sonucunda avcılık ve toplayıcılık döneminden Roma Dönemi'ne değin işlev gördüğü... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T12:43+0300

2022-02-19T12:43+0300

2022-02-19T12:45+0300

yaşam

izmir

türkiye

arkeolojik kazı

roma dönemi

mağara

ballı kaya

dikili

bergama

müze

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle Bergama Müzesi başkanlığında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden bilim insanları ile yabancı arkeologların Dikili ilçesindeki Ballı Kaya mevkisinde keşfettiği mağara 14 bin yıl önceye ışık tutuyor.AA'nın haberine göre kurtarma kazılarının 2021 yılı sonbahar aylarında yapıldığı "anıtsal mağarada" bulunan Geç Yontma Taş Devri'ne (Epipaleolitik) ait insan kemikleri ve aletler koruma altına alındı.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yapılan Karbon 14 ile yaş tayini analizinde, buluntuların yaklaşık 14 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bergama Müze Müdürlüğü, Ankara, Celal Bayar ve Sinop üniversitelerinden akademisyenler ve Alman Arkeoloji Enstitüsü uzmanları 'Batı Anadolu'daki en eski insan izleri' olarak değerlendirilen buluntulara ilişkin ilk çalışmalarını yaptı.Anıtsal özelliğe sahip mağaranın insanlığın avcılık toplayıcılık döneminden itibaren mevsimsel olarak kullanım gördüğü, bu kullanımın da Roma Dönemi'ne kadar kesintisiz sürdüğü belirlendi.Bulunan aletlerden mağaranın Epipaleolitik dönemde 'üretim alanı' olarak kullanılmış olabileceği, daha sonra da Kibele adanmış bir kült merkezi olarak ziyaret edildiği tahmin ediliyor.

izmir

ballı kaya

dikili

bergama

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izmir, türkiye, arkeolojik kazı, roma dönemi, mağara, ballı kaya, dikili, bergama, müze, kültür ve turizm bakanlığı, yontma taş devri, kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğü, tübitak