https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-bilginden-migros-aciklamasi-iscilerin-sikayetleriyle-ilgili-sorusturma-baslattik-1054025464.html

Bakan Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık

Bakan Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bilgin... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T13:43+0300

2022-02-19T13:43+0300

2022-02-19T14:03+0300

türkiye

migros

soruşturma

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.Migros'un, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışan işçiler, yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip greve başlamıştı.Şirket, greve giden Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası üyesi 257 işçiyi işten çıkarma kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220219/gozaltina-alinan-migros-iscileri-serbest-birakildi-1054022689.html

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migros, soruşturma