Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-bilginden-migros-aciklamasi-iscilerin-sikayetleriyle-ilgili-sorusturma-baslattik-1054025464.html
Bakan Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Bakan Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bilgin... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T13:43+0300
2022-02-19T14:03+0300
türkiye
migros
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050786053_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_916867aa5fa0f09ba7480c7eacf259fe.jpg
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.Migros'un, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışan işçiler, yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip greve başlamıştı.Şirket, greve giden Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası üyesi 257 işçiyi işten çıkarma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220219/gozaltina-alinan-migros-iscileri-serbest-birakildi-1054022689.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050786053_75:0:555:360_1920x0_80_0_0_5156d376500a58bdd3a282215802b542.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
migros, soruşturma

Bakan Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık

13:43 19.02.2022 (güncellendi: 14:03 19.02.2022)
© AAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bilgin, hiçbir işçinin, emekçinin mağdur edilmesine göz yummayacaklarını belirtti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.
İş bırakan Migros Esenyurt Depo çalışanları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
TÜRKİYE
Gözaltına alınan Migros işçileri serbest bırakıldı
12:04
Migros'un, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışan işçiler, yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip greve başlamıştı.
Şirket, greve giden Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası üyesi 257 işçiyi işten çıkarma kararı almıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала