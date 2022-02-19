https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-bilginden-migros-aciklamasi-iscilerin-sikayetleriyle-ilgili-sorusturma-baslattik-1054025464.html
Bakan Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Bakan Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bilgin... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T13:43+0300
2022-02-19T13:43+0300
2022-02-19T14:03+0300
türkiye
migros
soruşturma
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.Migros'un, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışan işçiler, yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip greve başlamıştı.Şirket, greve giden Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası üyesi 257 işçiyi işten çıkarma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220219/gozaltina-alinan-migros-iscileri-serbest-birakildi-1054022689.html
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migros, soruşturma
Bakan Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
13:43 19.02.2022 (güncellendi: 14:03 19.02.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bilgin, hiçbir işçinin, emekçinin mağdur edilmesine göz yummayacaklarını belirtti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.
Migros'un, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışan işçiler, yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip greve başlamıştı.
Şirket, greve giden Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası üyesi 257 işçiyi işten çıkarma kararı almıştı.