https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-karaismailoglu-cumartesi-gunu-canakkale-bogazina-adeta-bir-muhur-vurulmus-olacak-1054030496.html
Bakan Karaismailoğlu: Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak
Bakan Karaismailoğlu: Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Cumartesi günü Çanakkale Boğazı’na adeta bir mühür vurulmuş olacak” dedi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T17:28+0300
2022-02-19T17:28+0300
2022-02-19T17:46+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
1915 çanakkale köprüsü
açılış
recep tayyip erdoğan
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yaya olarak Asya'dan Avrupa'ya yürüdü. Bakan Karaismailoğlu, köprünün orta noktasında yaptığı açıklama ile projenin yüzyıllar boyu Türkiye'ye hizmet edeceğini duyurdu.Bakan Karaismailoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220219/cumhurbaskani-erdogandan-1915-canakkale-koprusune-iliskin-paylasim-1054029982.html
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adil karaismailoğlu, 1915 çanakkale köprüsü, açılış, recep tayyip erdoğan
Bakan Karaismailoğlu: Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak
17:28 19.02.2022 (güncellendi: 17:46 19.02.2022) Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Cumartesi günü Çanakkale Boğazı’na adeta bir mühür vurulmuş olacak” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yaya olarak Asya'dan Avrupa'ya yürüdü.
Bakan Karaismailoğlu, köprünün orta noktasında yaptığı açıklama ile projenin yüzyıllar boyu Türkiye'ye hizmet edeceğini duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:
“Bir adım atarsak Avrupa'ya geçeceğiz, bir adım atarsak Asya'ya geçeceğiz. Dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesini, Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandıran bir ekibin içerisinde olduğumuz için gurur duyuyoruz. Tabii bu bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir projesi. Bu proje yüzyıllar boyu Türkiye'ye hizmet edecek. Burası çok önemli bir aks burası. Daha önce biliyorsunuz burada feribotun dışında ulaşım ve seyahat imkanı yoktu. Artık saatler süren yolculuk sadece 6 dakikaya düşecek. Cumartesi günü adeta Çanakkale Boğazı'na bir mühür vurulmuş olacak. Gurur veren işler. Bunun tabii ki bölgesine çok büyük katkıları olacak, üretimde, istihdamda, ticarette ve turizm konularında. Bunların hepsi güçlü bir altyapı üzerinde oluyor. Boğaz köprüsü Avrupa'ya açılan bir kapı olacak. Özellikle ülkemizin Batı kesimleri, Ege ve Marmara bölgesinin Avrupa'ya açılan kapısı olacak ve önemli bir ulaşım koridoru olacak.”