Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220219/caykur-rizesporda-hamza-hamzaoglu-ile-yollar-ayrildi-1054029844.html
Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T16:44+0300
2022-02-19T16:44+0300
spor
hamza hamzaoğlu
çaykur rizespor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103919/55/1039195585_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a5572893c3756e53a850904049967e6f.jpg
Çaykur Rizespor'da Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin faturası Hamza Hamzaoğlu'na kesildi. Maç esnasında taraftarın istifa çağrısı yaptığı tecrübeli teknik adam ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103919/55/1039195585_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_3f22b7fbe5a655420f59d652621fbca9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hamza hamzaoğlu, çaykur rizespor

Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

16:44 19.02.2022
© DHAHamza Hamzaoğlu
Hamza Hamzaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Çaykur Rizespor'da Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin faturası Hamza Hamzaoğlu'na kesildi.
Maç esnasında taraftarın istifa çağrısı yaptığı tecrübeli teknik adam ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала