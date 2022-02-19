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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile görüşecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile görüşecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 21 Şubat'ta Atina'da bir araya gelecek. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T13:59+0300
2022-02-19T13:59+0300
2022-02-19T13:59+0300
politika
sedat önal
yunanistan
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal'ın Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile 21 Şubat 2022 tarihinde Atina'da bir çalışma toplantısı gerçekleştireceği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;"Söz konusu toplantı, Sayın Bakanımız ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 2021 Nisan ayında Ankara’da yaptıkları görüşmede mutabık kaldıkları Pozitif Gündem girişiminin üçüncü toplantısı olacaktır. Önceki iki toplantı, 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde Kavala’da ve 16 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da düzenlenmiştir."
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sedat önal, yunanistan
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile görüşecek
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 21 Şubat'ta Atina'da bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal'ın Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile 21 Şubat 2022 tarihinde Atina'da bir çalışma toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Söz konusu toplantı, Sayın Bakanımız ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 2021 Nisan ayında Ankara’da yaptıkları görüşmede mutabık kaldıkları Pozitif Gündem girişiminin üçüncü toplantısı olacaktır. Önceki iki toplantı, 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde Kavala’da ve 16 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da düzenlenmiştir."