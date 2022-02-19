https://tr.sputniknews.com/20220219/disisleri-bakan-yardimcisi-onal-yunan-mevkidasi-ile-gorusecek-1054025994.html

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile görüşecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile görüşecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 21 Şubat'ta Atina'da bir araya gelecek. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T13:59+0300

2022-02-19T13:59+0300

2022-02-19T13:59+0300

politika

sedat önal

yunanistan

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal'ın Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile 21 Şubat 2022 tarihinde Atina'da bir çalışma toplantısı gerçekleştireceği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;"Söz konusu toplantı, Sayın Bakanımız ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 2021 Nisan ayında Ankara’da yaptıkları görüşmede mutabık kaldıkları Pozitif Gündem girişiminin üçüncü toplantısı olacaktır. Önceki iki toplantı, 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde Kavala’da ve 16 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da düzenlenmiştir."

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