https://tr.sputniknews.com/20220219/luganskta-siddetli-patlama-1054016425.html
Lugansk'ta şiddetli patlama
Lugansk'ta şiddetli patlama
Sputnik muhabiri, Lugansk'ta şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini aktardı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T00:30+0300
2022-02-19T00:30+0300
2022-02-19T00:31+0300
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lugansk
Lugansk'ta şiddetli patlama
00:30 19.02.2022 (güncellendi: 00:31 19.02.2022) Abone ol
Sputnik muhabiri, Lugansk'ta şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini aktardı.