Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220219/suudi-arabistan-iranla-muzakerelere-devam-etmek-istiyoruz-1054036777.html
Suudi Arabistan: İran'la müzakerelere devam etmek istiyoruz
Suudi Arabistan: İran'la müzakerelere devam etmek istiyoruz
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, kayda değer bir ilerleme olmamasına rağmen İran'la müzakerelerin beşinci turunu yapmak istediklerini... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T22:34+0300
2022-02-19T22:34+0300
dünya
suudi arabistan
iran
müzakere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104141/10/1041411026_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1f132f7a71a3ec62d6ad9d299908e407.jpg
Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonunun haberine göre, Bin Ferhan, Almanya'da düzenlenen 58. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2022) İran'la müzakerelere dair açıklamada bulundu."Aramızda kayda değer bir ilerleme olmamasına rağmen, İran'la beşinci tur müzakereleri yapmayı arzuluyoruz" diyen Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığını dile getirdi."İran'ın bölgedeki önceliklerini değiştirmesi gerektiğini" anlatan Bin Ferhan, bölgede yeni bir çalışma şekli bulunması konusunda Tahran yönetiminin istekli olması temennisinde bulundu.İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmişti. Irak, iki ülke arasındaki dört görüşmeye ev sahipliği yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211114/suudi-arabistan-iran-ile-gorusmeleri-surdurecegiz-1050777418.html
suudi arabistan
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104141/10/1041411026_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_a215d8f6d52f2a5a20e51e6dfc81476d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, iran, müzakere

Suudi Arabistan: İran'la müzakerelere devam etmek istiyoruz

22:34 19.02.2022
© AASuudi Arabistan - İran bayrak
Suudi Arabistan - İran bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, kayda değer bir ilerleme olmamasına rağmen İran'la müzakerelerin beşinci turunu yapmak istediklerini belirti.
Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonunun haberine göre, Bin Ferhan, Almanya'da düzenlenen 58. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2022) İran'la müzakerelere dair açıklamada bulundu.
"Aramızda kayda değer bir ilerleme olmamasına rağmen, İran'la beşinci tur müzakereleri yapmayı arzuluyoruz" diyen Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığını dile getirdi.
"İran'ın bölgedeki önceliklerini değiştirmesi gerektiğini" anlatan Bin Ferhan, bölgede yeni bir çalışma şekli bulunması konusunda Tahran yönetiminin istekli olması temennisinde bulundu.
İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmişti. Irak, iki ülke arasındaki dört görüşmeye ev sahipliği yapmıştı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
DÜNYA
Suudi Arabistan: İran ile görüşmeleri sürdüreceğiz
14 Kasım 2021, 01:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала