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Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı dünya zirvesinde: 24 saat içinde en çok beğeni alan video klip oldu
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı dünya zirvesinde: 24 saat içinde en çok beğeni alan video klip oldu
Şarkıcı Tarkan'ın 'Geççek' isimli şarkısının klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen ikinvi video klip ve en çok beğeni alan... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T14:12+0300
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yaşam
tarkan
geççek
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Son albümü "Yolla"yı 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'in yankıları sürüyor. Yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkı, 36 saatte YouTube'da 10 milyon, Instagram'da 9.9 milyon, Twitter'da ise 12.5 milyondan fazla görüntüleme aldı.'Şarkının İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video oldu.Uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına hareketli bir parça ile çıkan Tarkan hakkında Twitter'da 265 bin tweet atıldı. Ünlü şarkıcı, çok konuşulanlar listesinde 1. sırada yer alıyor.Şarkının klibi, İstanbul’da 20’den fazla mekanda çekildi. 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekip görev aldı.
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Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı dünya zirvesinde: 24 saat içinde en çok beğeni alan video klip oldu

14:12 19.02.2022
Tarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
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Şarkıcı Tarkan'ın 'Geççek' isimli şarkısının klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen ikinvi video klip ve en çok beğeni alan birinci video oldu.
Son albümü "Yolla"yı 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'in yankıları sürüyor. Yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkı, 36 saatte YouTube'da 10 milyon, Instagram'da 9.9 milyon, Twitter'da ise 12.5 milyondan fazla görüntüleme aldı.
'Şarkının İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video oldu.
Uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına hareketli bir parça ile çıkan Tarkan hakkında Twitter'da 265 bin tweet atıldı. Ünlü şarkıcı, çok konuşulanlar listesinde 1. sırada yer alıyor.
Şarkının klibi, İstanbul’da 20’den fazla mekanda çekildi. 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekip görev aldı.
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