TikTok yetkilileri, TBMM komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı

TikTok, 2021'in ilk yarısında 113 resmi kaldırma talebi alındığı ve kuralları ihlal ettiği için 16, yasaları ihlal ettiği içinse 250 içeriğin kaldırıldığını...

TikTok Türkiye yetkilileri, TikTok için kilit önemde bir pazar konumunda olan Türkiye'deki milyonlarca kullanıcının, platformu yaratıcılığını sergilemek ve eğlenmek için önemli bir mecra olarak kullandığını belirtti.TikTok yetkilileri, 20 Ocak'ta gerçekleştirilen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı sırasında, milletvekillerinin yönelttiği bazı sorulara yazılı olarak yanıt verdi.TikTok yetkilileri, topluluk kurallarını ihlallere karışan hesapları veya cihazları askıya aldıklarını veya engellediklerini, bu kararlarda diğer platformlarda ve çevrimdışı olarak mevcut olan bilgileri de dikkate aldıklarını; gerektiğinde hesapları ilgili yasal makamlara bildirdiklerini ifade etti.Verilen yanıtlara göre, 2021 ilk yarısı Türkiye'de 113 resmi kaldırma talebi alındı ve bu talepler doğrultusunda topluluk kurallarını ihlal ettiği için 16, yasaları ihlal ettiği içinse 250 içerik kaldırıldı.Haziran 2021 ile Aralık 2021 arasında 113 erişim engelleme talebi alındı; büyük bir kısmı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından yapılan bu talepler sonucunda, 200 video ve 18 hesaba erişim kısıtlandı; söz konusu dönemde 15 bireysel talep alındı ve bu talepler sonucunda da 18 videoya erişim kısıtlandı."Bazı özelliklere yaş sınırı getirilmiştir"TikTok'un, 13 yaşından küçük hiçbir kullanıcıyı platformuna kabul etmediğini aktaran yetkililer, "Türkiye'deki kullanıcı tabanımız her yaştan insanı kapsamaktadır. Türkiye, platform kullanımı açısından baktığımızda kilit pazarlarımızdan biri olarak konumlanıyor. Türkiye'de, her ay milyonlarca kullanıcı, TikTok'u eğlenmek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için kullanıyor. TikTok'ta kaç saat geçirildiği, platformu günlük ziyaret eden çeşitli kullanıcılar arasında farklılıklar göstermektedir. " değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, şunları kaydetti:"TikTok olarak sadece 13 yaşın altındakiler için platform kullanımını yasaklamıyor, aynı zamanda 18 yaşın altındaki kişilerin reşit olmadığı bilinciyle de hareket ediyoruz. Platformumuz reşit olmayanların güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve bazı özelliklere yaş sınırı getirilmiştir. Bu kapsamda 16 yaşından küçük hesap sahipleri doğrudan mesajlaşmayı kullanamaz veya canlı yayın açamaz. Dolayısıyla bu kullanıcıların içerikleri 'Sizin İçin' özet akışları arasında gösterilmeye uygun değildir. Faaliyet gösterdiğimiz bazı bölgelerde bu yaş sınırlarının daha da yüksek tutulduğu görülebilir. Aynı şekilde 18 yaşından küçük hesap sahipleri sanal hediye özelliklerimizi kullanamaz, hediye gönderemez veya alamazlar. Yaşça küçük bireylerin güvenliği söz konusu olduğunda topluluk kurallarımız gayet açıktır ve topluluk kurallarımızı ihlal eden tüm içerikler platformumuzdan tamamen kaldırılır."Sosyal projelerTikTok yetkilileri, Türkiye’de ödemekle yükümlü oldukları tüm vergileri ödediklerini, 2021 yılında 92,9 milyon TL'lik Dijital Hizmet Vergisi ile ayrıca yerli 9 müşterilerin TikTok'a yaptıkları ödemelerin KDV ve Stopaj vergilerinin de ödendiğini ifade etti. Yetkililer, Türkiye’de sosyal ve kültürel alanlarda yaptıkları çalışmalarla ilgili bir soruya, şu yanıtı verdi:"Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkeler ve pazarlarda olduğu gibi TikTok olarak Türkiye’deki kullanıcı topluluğumuza bir eğlence platformu sağlamayı taahhüt ediyoruz. Misyonumuz her zaman yaratıcılığa ilham vermek ve neşe sağlamak. Topluluk günden güne genişlerken güvenliği sağlamak en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bununla birlikte Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşları ile kullanıcılarımızın çevrimiçi internet güvenliğini sağlamak amacıyla ortak paydada buluşuyoruz. TikTok'taki en önemli taahhüdümüz, topluluğumuzu güvende tutan bir ortam yaratmaktır. Yaratıcılığın ve özgür ifadenin gelişebileceği bir topluluk oluştururken, güvenliğe yaklaşımımız politikaları, ürünleri, uygulamaları ve ortakları kapsar. Buna ek olarak Türk insanına fayda sağlaması umuduyla platformumuz üzerinden çeşitli kampanyalar başlattık ve desteğimizi doğrudan gösterdik. Türk Kızılay ile COVID-19 salgını sırasında Türk toplumunu güvende tutmaya yönelik mesajları desteklemek ve yaymak için el ele verdik. Ramazan ayı boyunca 18 ilde 4 bin 343 gıda kolisinin dağıtımına katkıda bulunarak 15 bin 652 ihtiyaç sahibine ulaşmasını sağladık. Bu etkinliği bu yıl içinde tekrarlamak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bununla birlikte 2021 yılında Türkiye’de yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri sırasında Sivil Toplum Kuruluşu AHBAP'a 150 bin dolar bağışta bulunduk.Güvenlik söz konusu olduğunda sektördeki en şeffaf ve hesap verebilir şirket olmak için çalışıyoruz. Topluluk Kurallarımızı veya Hizmet Şartlarımızı ihlal ettiği için kaldırılan içeriğin hacmi ve niteliği hakkında bilgi sağlamak amacıyla düzenli olarak Şeffaflık Raporları yayınlıyoruz. Yayınladığımız raporlar emniyet teşkilatının bilgi taleplerine, resmi makamların içerik kaldırma taleplerine ve telif hakkıyla korunan içerik kaldırma bildirimlerine nasıl cevap verdiğimizi içeriyor. Topluluğumuzun güvenliği söz konusu olduğunda yapılacak çok şey var. TikTok'un bu konudaki taahhüdü topluluğumuzun iyiliğini öncelemektir. 2022 yılında da bu kapsamdaki faaliyetlerimizi genişletmeye devam edeceğiz.""Türkiye için kilit pazar"Türkiye'nin, TikTok için kilit önemde bir pazar konumunda olduğunu belirten yetkililer, "Türkiye'deki milyonlarca kullanıcımız, platformu yaratıcılığını sergilemek ve eğlenmek için önemli bir mecra olarak kullanıyor. Türkiye’deki topluluğumuzun bize duyduğu güveni çok önemsiyor ve platformu her gün TikTok'tan keyif alan milyonlarca insan için güvenli ve eğlenceli bir yer haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundular.Bir milletvekilinin "Uykucu tavuk (sleepy chicken) akımından bahsediliyor. Zararlı olduğu ve akımın hala devam ettiği söyleniyor. Bu konuda ne gibi tedbirler alındığını, nasıl bir yöntem izlendiğini öğrenebilir miyiz?" sorusuna, "TikTok'ta gerçekleşen herhangi bir tehlikeli eylem, Topluluk Kurallarımızı doğrudan ihlal eder ve bu tür içerikler platformdan kaldırılır. Bu içerik özelinde, video sayısının başlı başına bir trend oluşturmadığını, ancak içeriğin tehlikeli eylemler politikamızı ihlal ettiği için kaldırıldığını söyleyebiliriz. Riskli faaliyetleri ve diğer tehlikeli davranışları, profesyonel olmayan veya gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gerçekleştirilen, kullanıcı veya halk için ciddi yaralanmalara veya ölümlere yol açabilecek eylemler olarak tanımlarız. Amatör gösteriler veya tehlikeli meydan okumalar (challenge) dahil olmak üzere bu tür davranışları tasvir eden, teşvik eden, normalleştiren veya yücelten içeriğe izin vermeyiz." yanıtı verildi.Verilen bilgiye göre, küresel düzeyde, TikTok'a 2021 yılının 3. çeyrek sırasında yüklenen tüm videoların yaklaşık yüzde 1'i olan 91 milyondan fazla ihlal videosu kaldırıldı.Ayrıca, şirketin Türkiye’de İstanbul merkezli çalışan 100'ü aşkın personeli bulunuyor.

