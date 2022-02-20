AK Partili Kurtulmuş: Kilis'e bir unvan verilecekse adının ensar olması gerektiğini düşünüyorum

“İhracat yapacak, istihdamını attıracak, alın teriyle kazandığı dolarlar üzerinden de Türkiye’nin dolar ihtiyacını a karşılayacak. Yani ele güne avuç açarak Türkiye dışarda dolar dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır. Yani bir daha IMF gibi kuruluşların kapısına giderek Türkiye kendi bağımsızlığını riske eden bir takım ekonomik reçeteler peşinde asla koşmayacaktır. Biz üreteceğiz, milletimizin gücüne güveniyoruz. Türkiye’nin her alanda çok büyük potansiyeli var.”