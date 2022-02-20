https://tr.sputniknews.com/20220220/hazine-yarin-iki-tahvil-ihalesi-duzenleyecek-1054052623.html
Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T15:54+0300
2022-02-20T15:54+0300
2022-02-20T15:54+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine
tahvil
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 394 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220219/hazine-ve-maliye-bakanligi-bu-yil-uygulanacak-parasal-sinirlari-belirledi-1054022411.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine, tahvil
Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 394 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.