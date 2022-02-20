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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220220/ingiltere-basbakani-johnson-rusya-1945ten-bu-yana-avrupadaki-en-buyuk-savasi-planliyor-1054039462.html
İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor
İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kanıtların, Rusya'nın 'Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı' planladığını gösterdiğini bildirdi. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T02:38+0300
2022-02-20T02:38+0300
ukrayna krizi
ingiltere
boris johnson
rusya
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Johnson, BBC'ye verdiği ve tamamı TSİ ile 12.00'da yayınlanacak röportajında, "Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde" değerlendirmesinde bulundu.İstihbaratın, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatacak bir işgal başlatma niyetinde olduğunu gösterdiğine işaret eden Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batılı liderlere, istihbaratın Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece doğudan, Donbass üzerinden değil, Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladığını söylediğini aktardı."Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş olabilecek bir şey için." diyen Johnson, insanların sadece Ukraynalıların değil, aynı zamanda genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.
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İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor

02:38 20.02.2022
© REUTERS / Jessica TaylorBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Jessica Taylor
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kanıtların, Rusya'nın 'Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı' planladığını gösterdiğini bildirdi.
Johnson, BBC'ye verdiği ve tamamı TSİ ile 12.00'da yayınlanacak röportajında, "Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde" değerlendirmesinde bulundu.
İstihbaratın, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatacak bir işgal başlatma niyetinde olduğunu gösterdiğine işaret eden Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batılı liderlere, istihbaratın Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece doğudan, Donbass üzerinden değil, Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladığını söylediğini aktardı.
"Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş olabilecek bir şey için." diyen Johnson, insanların sadece Ukraynalıların değil, aynı zamanda genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.
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