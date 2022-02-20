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https://tr.sputniknews.com/20220220/miami-sahiline-helikopter-dustu-2-yarali-1054040118.html
Miami sahiline helikopter düştü: 2 yaralı
Miami sahiline helikopter düştü: 2 yaralı
Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T05:16+0300
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Miami Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sıralarında Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Miami Sahil Güvenlik yetkilileri yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Miami Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, polis bölgenin kapatıldığını bildirdi.
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abd, florida, miami, helikopter, helikopter kazası

Miami sahiline helikopter düştü: 2 yaralı

05:16 20.02.2022
© AAAzerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında düştü
Azerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© AA
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Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Miami Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sıralarında Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Miami Sahil Güvenlik yetkilileri yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Miami Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, polis bölgenin kapatıldığını bildirdi.
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