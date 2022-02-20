https://tr.sputniknews.com/20220220/roger-waterstan-erdogana-cagri-nudem-duraki-serbest-birakin-1054038219.html
Roger Waters’tan Erdoğan’a çağrı: Nudem Durak’ı serbest bırakın
Roger Waters’tan Erdoğan’a çağrı: Nudem Durak’ı serbest bırakın
İngiliz müzik grubu Pink Floyd üyesi Roger Waters, 2015’ten beri Bayburt cezaevinde tutuklu bulunan Nudem Durak’ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T00:14+0300
2022-02-20T00:14+0300
2022-02-20T00:13+0300
türkiye
pink floyd
kürtçe
nudem durak
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Diken.com.tr’nin haberine göre İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Twitter hesabı üzerinden Nudem Durak’ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’a çağrı yaptı.Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Nudem Durak, söylediği Kürtçe şarkılardaki ifadeler gerekçe gösterilerek 2015’te tutuklanıp 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. ”O bizim kız kardeşimiz” diyen Waters, Durak’a cezaevinde müzik aletleri sağlanamamasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Waters, şunları söyledi: Waters, Durak için kampanyaların düzenlenmesinde de aktif rol alıyor. Daha önce de Angela Davis, Noam Chomsky, Ken Loach, David Graeber, Peter Gabriel gibi isimler Durak için ‘adalet’ çağrısı yapmıştı.
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pink floyd, kürtçe, nudem durak
Roger Waters’tan Erdoğan’a çağrı: Nudem Durak’ı serbest bırakın
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İngiliz müzik grubu Pink Floyd üyesi Roger Waters, 2015’ten beri Bayburt cezaevinde tutuklu bulunan Nudem Durak’ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.
Diken.com.tr
’nin haberine göre İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Twitter hesabı üzerinden Nudem Durak’ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’a çağrı yaptı.
Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Nudem Durak, söylediği Kürtçe şarkılardaki ifadeler gerekçe gösterilerek 2015’te tutuklanıp 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
”O bizim kız kardeşimiz” diyen Waters, Durak’a cezaevinde müzik aletleri sağlanamamasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Waters, şunları söyledi:
”Kürtlerin tanınma arzusu hakkında ne düşünürseniz düşünün, Türkiye gibi büyük tarihsel sanat mirasına sahip bir ülkenin sanatçılara böyle davranması kabul edilemez.”
Waters, Durak için kampanyaların düzenlenmesinde de aktif rol alıyor. Daha önce de Angela Davis, Noam Chomsky, Ken Loach, David Graeber, Peter Gabriel gibi isimler Durak için ‘adalet’ çağrısı yapmıştı.