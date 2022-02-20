https://tr.sputniknews.com/20220220/roger-waterstan-erdogana-cagri-nudem-duraki-serbest-birakin-1054038219.html

Roger Waters’tan Erdoğan’a çağrı: Nudem Durak’ı serbest bırakın

Roger Waters’tan Erdoğan’a çağrı: Nudem Durak’ı serbest bırakın

İngiliz müzik grubu Pink Floyd üyesi Roger Waters, 2015’ten beri Bayburt cezaevinde tutuklu bulunan Nudem Durak’ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T00:14+0300

2022-02-20T00:14+0300

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türkiye

pink floyd

kürtçe

nudem durak

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Diken.com.tr’nin haberine göre İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Twitter hesabı üzerinden Nudem Durak’ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’a çağrı yaptı.Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Nudem Durak, söylediği Kürtçe şarkılardaki ifadeler gerekçe gösterilerek 2015’te tutuklanıp 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. ”O bizim kız kardeşimiz” diyen Waters, Durak’a cezaevinde müzik aletleri sağlanamamasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Waters, şunları söyledi: Waters, Durak için kampanyaların düzenlenmesinde de aktif rol alıyor. Daha önce de Angela Davis, Noam Chomsky, Ken Loach, David Graeber, Peter Gabriel gibi isimler Durak için ‘adalet’ çağrısı yapmıştı.

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pink floyd, kürtçe, nudem durak