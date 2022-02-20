https://tr.sputniknews.com/20220220/turk-f-16larindan-karadenizde-onleme-egitimi-1054040277.html
Türk F-16’larından Karadeniz'de önleme eğitimi
Türk F-16’larından Karadeniz'de önleme eğitimi
Türk Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü F-16 savaş uçaklarının cesur pilotları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirdikleri önleme eğitimi düzenledi. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T05:39+0300
2022-02-20T05:39+0300
2022-02-20T05:45+0300
savunma
türkiye
karadeniz
f-16
önleme
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Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F-16 uçağı 30-35 bin fit irtifada deniz üstü yüksek irtifa önleme eğitimi gerçekleştirdi. Savaşan şahinlerin havada süzüldükleri görüntüler Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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türkiye, karadeniz, f-16, önleme
Türk F-16’larından Karadeniz'de önleme eğitimi
05:39 20.02.2022 (güncellendi: 05:45 20.02.2022) Abone ol
Türk Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü F-16 savaş uçaklarının cesur pilotları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirdikleri önleme eğitimi düzenledi.
Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F-16 uçağı 30-35 bin fit irtifada deniz üstü yüksek irtifa önleme eğitimi gerçekleştirdi.
Savaşan şahinlerin havada süzüldükleri görüntüler Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.