https://tr.sputniknews.com/20220221/asya-ve-avrupanin-en-yuksegi-tortum-selalesi-kurudu-1054077851.html

Asya ve Avrupa'nın en yükseği Tortum Şelalesi kurudu

Asya ve Avrupa'nın en yükseği Tortum Şelalesi kurudu

Asya ve Avrupa’nın bilinen en yüksek şelalesi olan, UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı. Yılın 4... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T14:31+0300

2022-02-21T14:31+0300

2022-02-21T14:37+0300

tortum

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Erzurum Uzundere'de bulunan, dünyanın 3., Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan ve UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesi susuz kaldı.Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelalenin, bu günlerde hem eski manzarasından hem de eski yoğunluğundan eser yok.1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte.

https://tr.sputniknews.com/20211017/ucarsu-selalesi-ilk-kez-kurudu-1049905645.html

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