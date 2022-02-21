https://tr.sputniknews.com/20220221/bakan-nebati-tim-yonetim-kurulu-uyeleriyle-bir-araya-geldi-1054073907.html
Bakan Nebati, TİM Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
Bakan Nebati, TİM Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) heyetiyle bir araya geldi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T12:51+0300
2022-02-21T12:51+0300
2022-02-21T12:51+0300
ekonomi
nureddin nebati
görüşme
tim
türkiye ihracatçılar meclisi (tim)
ismail gülle
twitter
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Görüşme sonrasında Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, toplantıda yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ve son dönemde devreye alınan uygulamalar kapsamında bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.Nebati paylaşımında şunları kaydetti:"Bugün @turkihracat ve Başkanı @ismail_gulle ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. Katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelerimize devam ediyoruz.Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz başta olmak üzere son dönemde devreye aldığımız uygulamalar ve ekonomideki güncel meseleler ile ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik."
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nureddin nebati, görüşme, tim, türkiye ihracatçılar meclisi (tim), ismail gülle, twitter
Bakan Nebati, TİM Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) heyetiyle bir araya geldi.
Görüşme sonrasında Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, toplantıda yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ve son dönemde devreye alınan uygulamalar kapsamında bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Nebati paylaşımında şunları kaydetti:
"Bugün @turkihracat ve Başkanı @ismail_gulle ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. Katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelerimize devam ediyoruz.
Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz başta olmak üzere son dönemde devreye aldığımız uygulamalar ve ekonomideki güncel meseleler ile ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik."