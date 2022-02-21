Bakan Varank: Birçok Avrupa ülkesi Türkiye'den İHA alabilmek için sıraya girdi

"Biz de zaten tüm kalkınma politikalarımızın merkezine yeşil dönüşümü dahil ediyoruz. Şahsen, KOP idaremiz tarafından desteklenen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yürütülen bu inovatif projelerin hem bölgenin hem de ülkemizin bu alandaki iddiasını perçinleyeceğine, Niğde'nin bu alanda Türkiye'ye liderlik edebileceğine yürekten inanıyorum. Yeter ki doğru zamanda doğru alanlarda çalışmaya devam edelim. İşte şu anda tüm dünyanın gündeminde İHA'lar ve SİHA'lar alanında Türkiye bulunuyor. Şu anda birçok Avrupa ülkesi de dahil ülkeler Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumda. Peki bunu biz nasıl başardık. Elbette genç ve yetenekli mühendislerimizin doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapması sayesinde kazandık. İşte ben inanıyorum ki burada gördüğümüz pırıl pırıl gençlerimiz bunun gibi hem savunma sanayi alanında hem de sivil sektör alanında bizimle çalışacaklar. Türkiye'yi sadece teknolojiyi kullanabilin değil teknolojiyi geliştirip üretebilen ve dünyaya satabilen ülke yolunda bizimle yürüyecekler. Ve biz de bu gençlerimizin sayesinde çığır açıp teknolojide Türkiye'yi çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Buradaki gençlerimizin gözünde bu ışığı görüyorum."