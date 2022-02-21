https://tr.sputniknews.com/20220221/bill-gates-baska-bir-pandemi-daha-yasayacagiz-1054073739.html

Bill Gates: Başka bir pandemi daha yaşayacağız

Bill Gates: Başka bir pandemi daha yaşayacağız

Amerikalı milyarder Bill Gates, Kovid-19 salgınının şiddetinin azaldığını ancak dünyanın bir sonraki pandemiye hazırlanması gerektiğini söyledi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T12:51+0300

2022-02-21T12:51+0300

2022-02-21T12:51+0300

dünya

bill gates

milyarder

koronavirüs

kovid-19

pandemi

münih güvenlik konferansı

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Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, "Başka bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynalanacak" diyerek, hükümetleri hazırlanmak için yatırım yapmaya çağırdı.Almanya'da yıllık olarak düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda, CNBC'den Hadley Gamble'a konuşan Gates, tıbbi teknolojideki ilerlemelerin, eğer yatırımlar şimdi yapılırsa, dünyanın gelecek pandemilerle daha iyi mücadele etmesine yardımcı olacağını belirtti.Kovid-19 pandemisinden 2 yıl sonra, küresel nüfusun büyük bir bölümünün bir miktar bağışıklık kazanmasıyla virüsün en kötü etkilerin azaldığını söyleyen Gates, virüsün şiddetinin son Omicron varyantıyla azaldığını söyledi.'Ciddi hastalık şansı önemli ölçüde azaldı'Amerikalı milyarder, birçok yerde bunun bir bağışıklık düzeyi oluşturan koronavirüsün kendisinden kaynaklandığını ve bu durumun 'aşılarla yapılandan daha iyi bir iş çıkardığını' ifade ederek, "Genellikle yaşlı olmakla ve obezite veya diyabetle ilişkili olan ciddi hastalık şansı, bu enfeksiyona maruz kalma nedeniyle şimdi önemli ölçüde azaldı" değerlendirmesini yaptı.Ayrıca Gates, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2022'nin ortalarına kadar küresel nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşmak için zaten 'çok geç' olduğunu savundu.Hükümetlere çağrıBununla birlikte Gates, dünyanın gelecekte aşıları geliştirmek ve dağıtmak için daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyleyerek hükümetleri şimdi yatırım yapmaya çağırdı.mRNA teknolojisi de dahil olmak üzere standartlaştırılmış platformların bunu mümkün kılacağını dile getiren Gates, şöyle devam etti:"Bir dahaki sefere bunu 2 yıl yerine, altı ay gibi daha fazla yapmalıyız. Bir sonraki pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar büyük değil. Bu küresel ısınma gibi değil. Eğer mantıklı davranırsak, bir dahaki sefere daha hazırlıklı oluruz."

https://tr.sputniknews.com/20220210/bill-gatesten-yeni-kitap-bir-sonraki-pandemi-nasil-onlenir-1053691291.html

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bill gates, milyarder, koronavirüs, kovid-19, pandemi, münih güvenlik konferansı