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BM'nin 'ses kirliliği' raporu Tokatlıları şaşırttı: 'Aslında sakin, şirin ve yaşanılası bir şehir'
BM'nin 'ses kirliliği' raporu Tokatlıları şaşırttı: 'Aslında sakin, şirin ve yaşanılası bir şehir'
BM 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den Tokat’ın yer alması vatandaşları şaşırttı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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tokat
yaşam
birleşmiş milletler (bm)
gürültü kirliliği
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Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın raporundan metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çekildi. İstatistiklere göre en gürültülü şehir 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka olurken, Türkiye'den listede 82 desibelle Tokat yer aldı.2009’daki ölçüme dayandırıldığı ortaya çıktıSöz konusu haberin ulusal medyada yer almasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada ölçümün 2009 yılında karayolları için yapılan bir yayına dayandırıldığı ortaya çıktı.BM, tarafından açıklanan ses kirliliği raporunda Tokat’ın adının geçmesine karşı Tokatlılar yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi. “Tokat sakin, şirin ve yaşanılası bir şehir" diyen Tokatlılar; İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Tokat’ın oldukça sessiz, huzurlu bir kent oluğunu söyleyerek söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220218/bmden-ses-kirliligi-raporu-listede-tokat-da-var-1054001564.html
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tokat, birleşmiş milletler (bm), gürültü kirliliği

BM'nin 'ses kirliliği' raporu Tokatlıları şaşırttı: 'Aslında sakin, şirin ve yaşanılası bir şehir'

15:43 21.02.2022 (güncellendi: 16:10 21.02.2022)
© İHATokat, il, çarşı, insanlar
Tokat, il, çarşı, insanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© İHA
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BM 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den Tokat’ın yer alması vatandaşları şaşırttı.
Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın raporundan metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çekildi. İstatistiklere göre en gürültülü şehir 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka olurken, Türkiye'den listede 82 desibelle Tokat yer aldı.

2009’daki ölçüme dayandırıldığı ortaya çıktı

Söz konusu haberin ulusal medyada yer almasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada ölçümün 2009 yılında karayolları için yapılan bir yayına dayandırıldığı ortaya çıktı.
BM, tarafından açıklanan ses kirliliği raporunda Tokat’ın adının geçmesine karşı Tokatlılar yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi.
“Tokat sakin, şirin ve yaşanılası bir şehir" diyen Tokatlılar; İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Tokat’ın oldukça sessiz, huzurlu bir kent oluğunu söyleyerek söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Ses kirliliği, gürültü, trafik, Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
YAŞAM
BM'den 'ses kirliliği' raporu: Listede Tokat da var
18 Şubat, 16:32
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