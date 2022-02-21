https://tr.sputniknews.com/20220221/hentbol-macinda-tribun-karisti-1-taraftar-gozaltina-alindi--1054061191.html
Hentbol maçında tribün karıştı: 1 taraftar gözaltına alındı
Hentbol maçında tribün karıştı: 1 taraftar gözaltına alındı
Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada tribünde olaylar çıktı. Koltukların kırılıp, sahaya... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T01:47+0300
2022-02-21T01:47+0300
2022-02-21T01:46+0300
spor
hentbol
gözaltı
eskişehir
beşiktaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054061166_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48250ab4278a57344612b088db3e8e92.jpg
Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşanın ilk dakikalarında taraftarlar arasında karşılıklı atışmalar başladı.Atışmaların şiddetlenmesiyle Beşiktaş taraftarları söktükleri tribün koltuklarını, yanlarında getirdikleri su şişelerini sahaya fırlattı. Bunun üzerine müsabaka 2 kez duraklatıldı. Hentbol Federasyonu gözlemcisi tarafından Beşiktaş taraftarı uyarılırken, misafir seyirciler uyarıları dikkate almadı. Ardından çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla taraftarlara müdahale ederek salon dışına çıkarttı. Yaşanan olaylarda polise zorluk çıkartan bir taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi. Salondan çıkartılan Beşiktaş taraftarı ise polis ekipleri nezaretinde geldikleri otobüslere bindirilerek gönderildi. Öte yandan yaklaşık 1 saatlik duraksamanın ardından devam eden müsabakayı 22-15’lik skorla Beşiktaş kazandı.
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054061166_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_51238ccf36be303e8fd56450740d036a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hentbol, gözaltı, eskişehir, beşiktaş
Hentbol maçında tribün karıştı: 1 taraftar gözaltına alındı
Abone ol
Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada tribünde olaylar çıktı. Koltukların kırılıp, sahaya farklı cisimlerin fırlatıldığı maçta bir taraftar gözaltına alındı.
Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşanın ilk dakikalarında taraftarlar arasında karşılıklı atışmalar başladı.
Atışmaların şiddetlenmesiyle Beşiktaş taraftarları söktükleri tribün koltuklarını, yanlarında getirdikleri su şişelerini sahaya fırlattı. Bunun üzerine müsabaka 2 kez duraklatıldı.
Hentbol Federasyonu gözlemcisi tarafından Beşiktaş taraftarı uyarılırken, misafir seyirciler uyarıları dikkate almadı. Ardından çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla taraftarlara müdahale ederek salon dışına çıkarttı.
Yaşanan olaylarda polise zorluk çıkartan bir taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi. Salondan çıkartılan Beşiktaş taraftarı ise polis ekipleri nezaretinde geldikleri otobüslere bindirilerek gönderildi.
Öte yandan yaklaşık 1 saatlik duraksamanın ardından devam eden müsabakayı 22-15’lik skorla Beşiktaş kazandı.