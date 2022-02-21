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Hentbol maçında tribün karıştı: 1 taraftar gözaltına alındı
Hentbol maçında tribün karıştı: 1 taraftar gözaltına alındı
Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada tribünde olaylar çıktı. Koltukların kırılıp, sahaya... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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spor
hentbol
gözaltı
eskişehir
beşiktaş
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Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşanın ilk dakikalarında taraftarlar arasında karşılıklı atışmalar başladı.Atışmaların şiddetlenmesiyle Beşiktaş taraftarları söktükleri tribün koltuklarını, yanlarında getirdikleri su şişelerini sahaya fırlattı. Bunun üzerine müsabaka 2 kez duraklatıldı. Hentbol Federasyonu gözlemcisi tarafından Beşiktaş taraftarı uyarılırken, misafir seyirciler uyarıları dikkate almadı. Ardından çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla taraftarlara müdahale ederek salon dışına çıkarttı. Yaşanan olaylarda polise zorluk çıkartan bir taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi. Salondan çıkartılan Beşiktaş taraftarı ise polis ekipleri nezaretinde geldikleri otobüslere bindirilerek gönderildi. Öte yandan yaklaşık 1 saatlik duraksamanın ardından devam eden müsabakayı 22-15’lik skorla Beşiktaş kazandı.
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hentbol, gözaltı, eskişehir, beşiktaş

Hentbol maçında tribün karıştı: 1 taraftar gözaltına alındı

01:47 21.02.2022
© İHAEskişehir'de hentbol maçında tribün karıştı
Eskişehir'de hentbol maçında tribün karıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© İHA
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Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada tribünde olaylar çıktı. Koltukların kırılıp, sahaya farklı cisimlerin fırlatıldığı maçta bir taraftar gözaltına alındı.
Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşanın ilk dakikalarında taraftarlar arasında karşılıklı atışmalar başladı.
Atışmaların şiddetlenmesiyle Beşiktaş taraftarları söktükleri tribün koltuklarını, yanlarında getirdikleri su şişelerini sahaya fırlattı. Bunun üzerine müsabaka 2 kez duraklatıldı.
Hentbol Federasyonu gözlemcisi tarafından Beşiktaş taraftarı uyarılırken, misafir seyirciler uyarıları dikkate almadı. Ardından çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla taraftarlara müdahale ederek salon dışına çıkarttı.

Yaşanan olaylarda polise zorluk çıkartan bir taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi. Salondan çıkartılan Beşiktaş taraftarı ise polis ekipleri nezaretinde geldikleri otobüslere bindirilerek gönderildi.
Öte yandan yaklaşık 1 saatlik duraksamanın ardından devam eden müsabakayı 22-15’lik skorla Beşiktaş kazandı.
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