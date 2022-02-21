https://tr.sputniknews.com/20220221/japon-bilim-insanlarindan-alzheimer-tedavisinde-umut-olacak-calisma-1054077156.html

Japon bilim insanlarından Alzheimer tedavisinde umut olacak çalışma

Japon bilim insanlarından Alzheimer tedavisinde umut olacak çalışma

Japon araştırmacılar, uyarılmış pluripotent kök hücrelerden oluşturulan beyin sinir hücrelerini inceleyerek Alzheimer hastalığına yatkın kişilerin genetik... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T14:16+0300

2022-02-21T14:16+0300

2022-02-21T14:17+0300

dünya

japonya

alzheimer

gen

demans

uyarılmış pluripotent kök hücre (ips)

kyoto üniversitesi ips hücreleri araştırma ve uygulama merkezi

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Japon bilim adamları, henüz kesin bir çaresi bulunmayan Alzheimer hastalığının tedavisinde umut olabilecek bir çalışmaya imza attı. Kyoto Üniversitesi iPS Hücreleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Prof. Haruhisa Inoue liderliğindeki ekip, uyarılmış pluripotent kök hücrelerden oluşturulan beyin sinir hücrelerini inceleyerek Alzheimer hastalığına yatkın kişilerin genetik özelliklerini belirlemeyi başardı. Alzheimer hastalığı teşhisi konan 102 kişinin katıldığı çalışmada iPS hücreleri olarak da bilinen uyarılmış pluripotent kök hücreler yoluyla beyin hücreleri oluşturan ekip, hücrelerin protein yapılarını ve genetik durum analizlerini gerçekleştirdi. Alzheimer'a neden olduğu düşünülen anormal proteinlerle ilişkili 496 küçük gen mutasyonu belirleyen bilim adamları ayrıca anormal protein miktarını kontrol eden 8 gen de tespit etti. Çalışma sonucunda bulunan genlerin özelliklerinin incelenmesinin, Alzheimer hastalığının kesin nedenin belirlenmesinin, erken teşhis ve yeni tedavi yöntemlerinin bulunmasının önünü açacağı öngörülüyor. Uyarılmış pluripotent kök hücreler deri veya kan hücrelerinden alınıp, erken oluşum evresinde pluripotent hücrelere dönüşecek biçimde programlanabiliyor. Söz konusu hücreler tedavi amacıyla istenen herhangi bir insan hücresine dönüştürülebiliyor. Alzheimer nedir?Yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalık olarak bilinen Alzheimer'ın dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişinin hayatını etkilediği biliniyor. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan Alzheimer'ın kesin nedeni bilinmezken etkin bir tedavi yöntemi de bulunmuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220214/yalnizlik-alzheimer-riskini-artiyor-1053830112.html

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japonya, alzheimer, gen, demans, uyarılmış pluripotent kök hücre (ips), kyoto üniversitesi ips hücreleri araştırma ve uygulama merkezi