https://tr.sputniknews.com/20220221/otomotiv-kredi-limitleri-ve-vade-sayisi-artirildi-1054092317.html
Otomotiv kredi limitleri ve vade sayısı artırıldı
Otomotiv kredi limitleri ve vade sayısı artırıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde yeni düzenlemeye gitti. Otomotiv kredi limitleri ve vade sayısı artırıldı. 400 bin TL'lik... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T20:57+0300
2022-02-21T20:57+0300
2022-02-21T20:58+0300
ekonomi
otomotiv
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde düzenlemeye giderek kredi limitlerini ve vade sayısını artırdı.BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, değeri 400 bin ile 800 bin Türk Lirası arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay, değeri 800 bin ile 1 milyon 200 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredileri 24 ay, değeri 1 milyon 200 bin ile 2 milyon Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 12 aya çıkarıldı.
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otomotiv
Otomotiv kredi limitleri ve vade sayısı artırıldı
20:57 21.02.2022 (güncellendi: 20:58 21.02.2022) Abone ol
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde yeni düzenlemeye gitti. Otomotiv kredi limitleri ve vade sayısı artırıldı. 400 bin TL'lik bir araçta kredi oranı yüzde 70, vade sayısı ise 48 aya çıkarıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde düzenlemeye giderek kredi limitlerini ve vade sayısını artırdı.
BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, değeri 400 bin ile 800 bin Türk Lirası arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay, değeri 800 bin ile 1 milyon 200 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredileri 24 ay, değeri 1 milyon 200 bin ile 2 milyon Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 12 aya çıkarıldı.