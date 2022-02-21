https://tr.sputniknews.com/20220221/samanyolunun-100-kati-bilinen-en-buyuk-galaksi-kesfedildi-1054074610.html

Samanyolu'nun 100 katı: Bilinen en büyük galaksi keşfedildi

Samanyolu'nun 100 katı: Bilinen en büyük galaksi keşfedildi

Dünya'dan 3 milyar ışık yılı uzaklıkta bilinen en büyük galaksi keşfedildi. Alcyoneus'un bir ucundan giren ışığın diğer taraftan çıkması 16 milyon ışık yılı... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T13:06+0300

2022-02-21T13:06+0300

2022-02-21T13:13+0300

samanyolu galaksisi

yaşam

galaksi

keşif

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054074546_0:227:970:773_1920x0_80_0_0_9e9e615a21f12a3b0dc59f7ffd8053a4.jpg

Bilim insanları şimdiye kadar gözlemlenen en büyük galaksinin keşfedildiğini duyurdu. Radyo galaksisi türündeki gök adanın gezegenimiz Dünya'nın bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nden 100 kat daha büyük olduğu belirtildi.Alcyoneus adı verilen galaksinin bir ucundan diğerine gitmek 16 milyon ışık yılı sürüyor. Dünya'ya üç milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan Alcyoneus'ün keşfi ise tesadüfen oldu. Alcyoneus'ün sonsuz boşlukta kapladığı alan 5 megaparsek.NTV’nin aktardığına göre bilim insanları, Alcyoneus'un bu kadar büyümesinin nedenini ise henüz açıklayamıyor. Yapılan keşfin evreni daha iyi anlamaya yardımcı olacağına inanılıyor.Öte yandan, bilim insanları Alcyoneus'un kozmik ağın daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını düşünüyor. Evrende aralarında devasa boşluklar bulunan galaksilerin kozmik bir ağa sahip olduğu sanılıyor.Yaklaşık 20 bin radyo anteninden elde edilen veriler Hollanda'da bulunan Leiden Gözlemevi'ndeki araştırmacılar tarafından incelendi. Astronomlar iki devasa plazma akımı tespit etti. Neredeyse ışık hızına yakın bir süratte hareket ettiği hesaplanan bu akımlar radyo antenleri tarafından tespit edilebilen bir iz bırakıyordu.Bu tür galaksiler zaten literatürde radyo galaksisi olarak adlandırılıyor. Gezegenimiz Dünya'nın bulunduğu Samanyolu da bu türler arasında sınıflandırılıyor. Bu galaksilerin merkezinde süper kütleli bir karadelik bulunuyor.Karadeliğin bulunması bu devasa gökcisimlerinin bir son kullanma tarihi olduğu anlamına geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220220/samanyolu-tarafindan-yutulan-yeni-bir-galaksinin-kalintilari-tespit-edildi-pontus-adi-verildi-1054045298.html

samanyolu galaksisi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

samanyolu galaksisi, galaksi, keşif