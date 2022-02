https://tr.sputniknews.com/20220221/video-oyunu-falloutin-dizi-uyarlamasinda-basrol-belli-oldu-1054079720.html

Video oyunu Fallout'ın dizi uyarlamasında başrol belli oldu

Video oyunu Fallout'ın dizi uyarlamasında başrol belli oldu

Oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olan Fallout'ın dizi uyarlamasında başrol Walton Goggins olacak. 21.02.2022

Variety'nin haberine göre, Amazon'da geliştirilen ‘Fallout’ dizisinin başrolünde Walton Goggins yer alacak. Temel aldığı video oyunları gibi, Fallout serisi de 1940'ların sonlarında Amerikalılar tarafından tasavvur edilen geleceğin, 2077'de bir nükleer savaşla kendi üzerine patladığı bir dünyada geçiyor. Beyazperde’nin aktardığına göre Amazon, Goggins'in dizide oynayacağı karakter hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.Hikayede adı geçen Ghoullar, radyasyona maruz kaldıkları için korkunç şekilde şekil değiştirmiş, bunun sonucunda radyasyona ve nükleer serpintilere karşı büyük ölçüde bağışıklık kazanan insanlara deniyor.Goggins, çok çeşitli roller oynayan, çok yönlü bir aktör olarak biliniyor. ‘Justified’ adlı hit dizide Boyd Crowder karakterini oynadığı için Emmy adaylığı aldı. Ayrıca FX dizisi “The Shield” da Det olarak rol aldı. Shane Vendrell ve FX'in kanun kaçağı motorcuları anlatan draması “Sons of Anarchy”de Venus Van Dam'ı canlandırdı.Goggins, şu an HBO komedi dizisi ‘The Righteous Gemstones’un kadrosunda yer alıyor. Ayrıca, CBS sit-com dizisi ‘The Unicorn’da başrol oynadı. Film tarafında, Quentin Tarantino'nun ‘The Hateful Eight’ ve ‘Django Unchained’ filmlerindeki çalışmalarının yanı sıra ‘Fatman’, ‘Them That Follow’ ve ‘Lincoln’ gibi filmleriyle tanınıyor.Fallout’un prodüksiyonunun bu yıl içinde başlaması planlanıyor. Geneva Robertson-Dworet ve Graham Wagner, yönetici yapımcı ve ortak showrunner olarak görev yapıyor. Jonathan Nolan ve Lisa Joy, Amazon genel anlaşması kapsamında Kilter Films aracılığıyla yürütücü yapımcılık yapıyor ve Nolan da dizinin ilk bölümünü yönetecek.İlk Fallout oyunu 1997'de piyasaya sürüldü. Serinin en son bölümü olan ‘Fallout 76’nın önceki oyunu 2018'de piyasaya sürüldü. Oyunlar, yayınları boyunca inanılmaz derecede popüler olduğunu kanıtladı.

