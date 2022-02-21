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https://tr.sputniknews.com/20220221/yeni-safak-yazari-orakoglu-geccek-sarkisi-istihbarat-birimlerince-arastirilmali-1054064308.html
Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: 'Geççek' şarkısı istihbarat birimlerince araştırılmalı
Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: 'Geççek' şarkısı istihbarat birimlerince araştırılmalı
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, şarkıcı Tarkan’ın “Geççek” isimli şarkısı hakkında “Millet İttifakı tarafından... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T07:55+0300
2022-02-21T07:55+0300
türkiye
tarkan
geççek
bülent orakoğlu
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Orakoğlu, “Sanat dünyasında etki, nüfuz ajanları veya uyuyan hücreler var mı?” başlıklı köşe yazısında Tarkan’ın şarkısının istihbarat birimleri tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.Şu an herhangi bir soruşturma yürütülmediğini belirten Orakoğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle:"Türkiye’de yeni bir 28 Şubat yaratma hevesinde olan küresel güçler ve onların ülkemiz içindeki piyonlarının asparagas haber ve manipülatif manşetlerle fonlanmış medya ve internet siteleriyle devletin anayasal kurumları arasındaki ahenk ve işbirliğini bozmaları günümüz konjonktüründe pek mümkün görünmüyor. Ancak sanat dünyası içinde son günlerde Fazlı Say, Sezen Aksu, Şahan Gökbahar, Cem Yılmaz ve Tarkan’ın mevcut iktidar aleyhinde tenkit sınırlarını aşan siyaset kokan açıklamaları Türkiye gibi darbe ve teröre hedef olan bir ülkede normal karşılanmaz sanırım. Diğer taraftan Türkiye’deki yasal veya illegal derin yapılarca veya yabancı ülke gizli servisleri tarafından ajanlaştırılmış ünlüler, gazeteciler ve tüm mesleklerden insanlar olabilir. Şüphesiz ki bu ilişkiler çok gizli kategoridedir. Kolay kolay ortaya çıkmaz veya çıkarılamaz. Tarkan veya bir sanatçı ile ilgili iddialar şüphesiz istihbarat birimlerince ciddi anlamda incelenir. Tarkan’ın “Geççek” isimli şarkısının Millet İttifakı tarafından iktidar aleyhine kullanılması bazı FETÖ ve PKK’lı unsurların bu şarkıya ideolojik olarak sahip çıkmaları da istihbarat birimlerince araştırılması gereken konular arasındadır. Ancak bu konu ile ilgili yaptığım araştırmada bu şarkı ile savcılık veya güvenlik birimlerince bir soruşturma henüz yoktur ve yapılmamaktadır."
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tarkan, geççek, bülent orakoğlu

Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: 'Geççek' şarkısı istihbarat birimlerince araştırılmalı

07:55 21.02.2022
© Fotoğraf : YouTubeTarkan - Geççek
Tarkan - Geççek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, şarkıcı Tarkan’ın “Geççek” isimli şarkısı hakkında “Millet İttifakı tarafından iktidar aleyhine kullanılması bazı FETÖ ve PKK’lı unsurların bu şarkıya ideolojik olarak sahip çıkmaları da istihbarat birimlerince araştırılması gereken konular arasındadır” yorumunu yaptı.
Orakoğlu, “Sanat dünyasında etki, nüfuz ajanları veya uyuyan hücreler var mı?” başlıklı köşe yazısında Tarkan’ın şarkısının istihbarat birimleri tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.
Şu an herhangi bir soruşturma yürütülmediğini belirten Orakoğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Türkiye’de yeni bir 28 Şubat yaratma hevesinde olan küresel güçler ve onların ülkemiz içindeki piyonlarının asparagas haber ve manipülatif manşetlerle fonlanmış medya ve internet siteleriyle devletin anayasal kurumları arasındaki ahenk ve işbirliğini bozmaları günümüz konjonktüründe pek mümkün görünmüyor. Ancak sanat dünyası içinde son günlerde Fazlı Say, Sezen Aksu, Şahan Gökbahar, Cem Yılmaz ve Tarkan’ın mevcut iktidar aleyhinde tenkit sınırlarını aşan siyaset kokan açıklamaları Türkiye gibi darbe ve teröre hedef olan bir ülkede normal karşılanmaz sanırım.
Diğer taraftan Türkiye’deki yasal veya illegal derin yapılarca veya yabancı ülke gizli servisleri tarafından ajanlaştırılmış ünlüler, gazeteciler ve tüm mesleklerden insanlar olabilir. Şüphesiz ki bu ilişkiler çok gizli kategoridedir. Kolay kolay ortaya çıkmaz veya çıkarılamaz.
Tarkan veya bir sanatçı ile ilgili iddialar şüphesiz istihbarat birimlerince ciddi anlamda incelenir. Tarkan’ın “Geççek” isimli şarkısının Millet İttifakı tarafından iktidar aleyhine kullanılması bazı FETÖ ve PKK’lı unsurların bu şarkıya ideolojik olarak sahip çıkmaları da istihbarat birimlerince araştırılması gereken konular arasındadır. Ancak bu konu ile ilgili yaptığım araştırmada bu şarkı ile savcılık veya güvenlik birimlerince bir soruşturma henüz yoktur ve yapılmamaktadır."
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