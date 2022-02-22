https://tr.sputniknews.com/20220222/ab-putinin-ukraynanin-dogusundaki-yonetimleri-tanimasi-uluslararasi-hukukun-ihlalidir-1054097037.html
AB: Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterilecek
AB: Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterilecek
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, , AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T00:04+0300
2022-02-22T00:04+0300
2022-02-22T00:11+0300
dünya
ursula von der leyen
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları ortak açıklamada, "Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek" dedi.Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.Açıklamada ayrıca ,"Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler." ifadeleri kullanıldı.
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ursula von der leyen
AB: Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterilecek
00:04 22.02.2022 (güncellendi: 00:11 22.02.2022) Abone ol
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, , AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları ortak açıklamada, "Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek" dedi.
Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.
Açıklamada ayrıca ,"Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler." ifadeleri kullanıldı.