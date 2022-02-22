Türkiye
Donbass'tan Rusya'ya gidenlere zorunlu göçmen veya geçici sığınma statüsü veriliyor
https://tr.sputniknews.com/20220222/aliyev-azerbaycan-ermenistan-normallesmesinde-rusya-oncu-rol-oynuyor--1054127593.html
Aliyev: Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesinde Rusya öncü rol oynuyor
Aliyev: Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesinde Rusya öncü rol oynuyor
Rusya’yla ilişkilerin en yüksek seviyeye çıktığını kaydeden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova’nın Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T17:26+0300
2022-02-22T17:26+0300
rusya
karabağ
azerbaycan
vladimir putin
ilham aliyev
müttefik işbirliği bildirgesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054127791_0:194:3133:1956_1920x0_80_0_0_de9cbd1df39bcd62ca60fbd5e24c8348.jpg
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin başında, “İlişkilerimiz çok dinamik şekilde gelişiyor. Ülkelerimiz arasında gelişen dostane, iyi komşuluk ilişkilerine büyük değer veriyoruz. Müttefik İşbirliği Bildirgesi’nin imzalanması, son yıllarda ne kadar aktif çalıştığımızın ve karşılıklı işbirliği potansiyeli oluşturduğumuzun bir örneği. Bunlar sadece sözler, sadece niyetler değil aynı zamanda somut eylemlerdi. Bildirge oldukça geniş kapsamlı, işbirliğimizin önemli alanlarını kapsayan 40’tan fazla madde var. Bu, ikili ilişkilerimizin geleceği için çok büyük önem taşıyacak” diye konuştu. Sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Azerbaycan lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürekli telefonda görüşüyoruz. Elbette yüz yüze görüşmeler de her zaman büyük önem taşıyor. Özellikle de ülkelerimiz için bence en önemli belgenin imzalanması arifesinde. Bunun, ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünde gerçekleşmesi sembolik. Eminim bu belge kesinlikle ülkelerimiz, işbirliğimiz ve bölgesel güvenlik için çok olumlu etkiye sahip olacak. Ülkelerimiz arasında oluşan dostane, iyi komşuluk ilişkilerine büyük değer veriyoruz. Genel olarak, ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkiler son yıllarda çok olumlu gelişme sergiliyor. Şimdi de en yüksek seviyeye çıkıyor.” İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin arttığını kaydeden Aliyev, “2021’de iki ülke arasındaki ticaret yüzde 16 büyüyerek 3 milyar doları geçti. Ocak ayındaki göstergeler, bu rakamın 2022’de daha yüksek olacağını gösteriyor” dedi. Rusya’nın, Karabağ ihtilafının sona ermesinde ve siyasi-diplomatik çözümün başlamasında önemli rol oynadığını anımsatan Aliyev, “Günümüzde, bölgedeki jeopolitik gerçekler dünya kamuoyu tarafından kabul görmekte. Rusya ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için fırsatların yaratılmasında çok önemli, hatta bence öncü rol oynuyor” ifadesini kullandı. Putin: Karabağ’daki durum tatmin edici Öte yandan Putin, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki durumla ilgili olarak, “Mevcut durumda hala ortaya çıkan sorunlara rağmen, şu anda bulunduğumuz seviyenin tatmin edici olduğunu düşünüyorum” dedi. Karabağ’da yaşayan tüm insanların güvenliğinin sağlanması, ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi ve ulaşımdaki engellerin kalkması alanlarında belli anlaşmaların olduğunu anımsatan Putin, “Biliyorum, henüz bazı tartışmalar var. Üzerinde çalışılacak şeyler var. Ama biz, bu sürecin barışçıl araçlarla ilerlemesi, barışçıl yoldan gelişmesi, bu süreçte yer alan tüm tarafların memnun olması için her şey yapacağız. Rusya ve komşunuz olan diğer ülkeler, ulaşım dahil tüm bu sorunların çözüm bulmasına ilgi duyuyor, çünkü bu sadece Azerbaycan ve Ermenistan’ın ilgisini çekmiyor” ifadesini kullandı. ‘Bildirge, ilişkilerimizdeki yeni aşama’ Aliyev’in Moskova ziyaretinin, Rusya ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümüne denk geldiğini söyleyen Putin, “Bugün Müttefik İşbirliği Bildirgesi’ni imzalayacağız. Bu, ilişkilerimizin gelişiminde açıkça yeni bir aşama. Bu belgenin imzalanması, Karabağ sorununun çözümünde kaydedilen ilerleme sayesinde de mümkün oldu” diye kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-ukrayna-topraklari-ucuncu-ulkeler-tarafindan-rusyaya-karsi-tehdit-yaratmak-icin-kullaniliyor-1054121484.html
rusya
karabağ
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054127791_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a93e000175ee003f614b8c6496f4b4b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, karabağ, azerbaycan, vladimir putin, ilham aliyev, müttefik işbirliği bildirgesi

Aliyev: Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesinde Rusya öncü rol oynuyor

17:26 22.02.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin- İlham Aliyev
Vladimir Putin- İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olGoogle news
Rusya’yla ilişkilerin en yüksek seviyeye çıktığını kaydeden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova’nın Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için fırsatların yaratılmasında öncü rol oynadığını belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin başında, “İlişkilerimiz çok dinamik şekilde gelişiyor. Ülkelerimiz arasında gelişen dostane, iyi komşuluk ilişkilerine büyük değer veriyoruz. Müttefik İşbirliği Bildirgesi’nin imzalanması, son yıllarda ne kadar aktif çalıştığımızın ve karşılıklı işbirliği potansiyeli oluşturduğumuzun bir örneği. Bunlar sadece sözler, sadece niyetler değil aynı zamanda somut eylemlerdi. Bildirge oldukça geniş kapsamlı, işbirliğimizin önemli alanlarını kapsayan 40’tan fazla madde var. Bu, ikili ilişkilerimizin geleceği için çok büyük önem taşıyacak” diye konuştu.
Sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Azerbaycan lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürekli telefonda görüşüyoruz. Elbette yüz yüze görüşmeler de her zaman büyük önem taşıyor. Özellikle de ülkelerimiz için bence en önemli belgenin imzalanması arifesinde. Bunun, ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünde gerçekleşmesi sembolik. Eminim bu belge kesinlikle ülkelerimiz, işbirliğimiz ve bölgesel güvenlik için çok olumlu etkiye sahip olacak. Ülkelerimiz arasında oluşan dostane, iyi komşuluk ilişkilerine büyük değer veriyoruz. Genel olarak, ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkiler son yıllarda çok olumlu gelişme sergiliyor. Şimdi de en yüksek seviyeye çıkıyor.”
İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin arttığını kaydeden Aliyev, “2021’de iki ülke arasındaki ticaret yüzde 16 büyüyerek 3 milyar doları geçti. Ocak ayındaki göstergeler, bu rakamın 2022’de daha yüksek olacağını gösteriyor” dedi.
Rusya’nın, Karabağ ihtilafının sona ermesinde ve siyasi-diplomatik çözümün başlamasında önemli rol oynadığını anımsatan Aliyev, “Günümüzde, bölgedeki jeopolitik gerçekler dünya kamuoyu tarafından kabul görmekte. Rusya ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için fırsatların yaratılmasında çok önemli, hatta bence öncü rol oynuyor” ifadesini kullandı.

Putin: Karabağ’daki durum tatmin edici

Öte yandan Putin, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki durumla ilgili olarak, “Mevcut durumda hala ortaya çıkan sorunlara rağmen, şu anda bulunduğumuz seviyenin tatmin edici olduğunu düşünüyorum” dedi.
Karabağ’da yaşayan tüm insanların güvenliğinin sağlanması, ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi ve ulaşımdaki engellerin kalkması alanlarında belli anlaşmaların olduğunu anımsatan Putin, “Biliyorum, henüz bazı tartışmalar var. Üzerinde çalışılacak şeyler var. Ama biz, bu sürecin barışçıl araçlarla ilerlemesi, barışçıl yoldan gelişmesi, bu süreçte yer alan tüm tarafların memnun olması için her şey yapacağız. Rusya ve komşunuz olan diğer ülkeler, ulaşım dahil tüm bu sorunların çözüm bulmasına ilgi duyuyor, çünkü bu sadece Azerbaycan ve Ermenistan’ın ilgisini çekmiyor” ifadesini kullandı.
Vladimir Putin - İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
Ukrayna krizi
Putin: Rusya eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna bir istisna
14:54

‘Bildirge, ilişkilerimizdeki yeni aşama’

Aliyev’in Moskova ziyaretinin, Rusya ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümüne denk geldiğini söyleyen Putin, “Bugün Müttefik İşbirliği Bildirgesi’ni imzalayacağız. Bu, ilişkilerimizin gelişiminde açıkça yeni bir aşama. Bu belgenin imzalanması, Karabağ sorununun çözümünde kaydedilen ilerleme sayesinde de mümkün oldu” diye kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала