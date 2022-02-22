https://tr.sputniknews.com/20220222/aliyev-azerbaycan-ermenistan-normallesmesinde-rusya-oncu-rol-oynuyor--1054127593.html

Aliyev: Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesinde Rusya öncü rol oynuyor

Aliyev: Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesinde Rusya öncü rol oynuyor

Rusya’yla ilişkilerin en yüksek seviyeye çıktığını kaydeden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova’nın Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T17:26+0300

2022-02-22T17:26+0300

2022-02-22T17:26+0300

rusya

karabağ

azerbaycan

vladimir putin

ilham aliyev

müttefik işbirliği bildirgesi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin başında, “İlişkilerimiz çok dinamik şekilde gelişiyor. Ülkelerimiz arasında gelişen dostane, iyi komşuluk ilişkilerine büyük değer veriyoruz. Müttefik İşbirliği Bildirgesi’nin imzalanması, son yıllarda ne kadar aktif çalıştığımızın ve karşılıklı işbirliği potansiyeli oluşturduğumuzun bir örneği. Bunlar sadece sözler, sadece niyetler değil aynı zamanda somut eylemlerdi. Bildirge oldukça geniş kapsamlı, işbirliğimizin önemli alanlarını kapsayan 40’tan fazla madde var. Bu, ikili ilişkilerimizin geleceği için çok büyük önem taşıyacak” diye konuştu. Sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Azerbaycan lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürekli telefonda görüşüyoruz. Elbette yüz yüze görüşmeler de her zaman büyük önem taşıyor. Özellikle de ülkelerimiz için bence en önemli belgenin imzalanması arifesinde. Bunun, ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünde gerçekleşmesi sembolik. Eminim bu belge kesinlikle ülkelerimiz, işbirliğimiz ve bölgesel güvenlik için çok olumlu etkiye sahip olacak. Ülkelerimiz arasında oluşan dostane, iyi komşuluk ilişkilerine büyük değer veriyoruz. Genel olarak, ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkiler son yıllarda çok olumlu gelişme sergiliyor. Şimdi de en yüksek seviyeye çıkıyor.” İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin arttığını kaydeden Aliyev, “2021’de iki ülke arasındaki ticaret yüzde 16 büyüyerek 3 milyar doları geçti. Ocak ayındaki göstergeler, bu rakamın 2022’de daha yüksek olacağını gösteriyor” dedi. Rusya’nın, Karabağ ihtilafının sona ermesinde ve siyasi-diplomatik çözümün başlamasında önemli rol oynadığını anımsatan Aliyev, “Günümüzde, bölgedeki jeopolitik gerçekler dünya kamuoyu tarafından kabul görmekte. Rusya ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için fırsatların yaratılmasında çok önemli, hatta bence öncü rol oynuyor” ifadesini kullandı. Putin: Karabağ’daki durum tatmin edici Öte yandan Putin, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki durumla ilgili olarak, “Mevcut durumda hala ortaya çıkan sorunlara rağmen, şu anda bulunduğumuz seviyenin tatmin edici olduğunu düşünüyorum” dedi. Karabağ’da yaşayan tüm insanların güvenliğinin sağlanması, ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi ve ulaşımdaki engellerin kalkması alanlarında belli anlaşmaların olduğunu anımsatan Putin, “Biliyorum, henüz bazı tartışmalar var. Üzerinde çalışılacak şeyler var. Ama biz, bu sürecin barışçıl araçlarla ilerlemesi, barışçıl yoldan gelişmesi, bu süreçte yer alan tüm tarafların memnun olması için her şey yapacağız. Rusya ve komşunuz olan diğer ülkeler, ulaşım dahil tüm bu sorunların çözüm bulmasına ilgi duyuyor, çünkü bu sadece Azerbaycan ve Ermenistan’ın ilgisini çekmiyor” ifadesini kullandı. ‘Bildirge, ilişkilerimizdeki yeni aşama’ Aliyev’in Moskova ziyaretinin, Rusya ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümüne denk geldiğini söyleyen Putin, “Bugün Müttefik İşbirliği Bildirgesi’ni imzalayacağız. Bu, ilişkilerimizin gelişiminde açıkça yeni bir aşama. Bu belgenin imzalanması, Karabağ sorununun çözümünde kaydedilen ilerleme sayesinde de mümkün oldu” diye kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-ukrayna-topraklari-ucuncu-ulkeler-tarafindan-rusyaya-karsi-tehdit-yaratmak-icin-kullaniliyor-1054121484.html

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rusya, karabağ, azerbaycan, vladimir putin, ilham aliyev, müttefik işbirliği bildirgesi