https://tr.sputniknews.com/20220222/altayli-nagehan-alcinin-suriyeli-komsulari-olursa-bu-isin-onemini-kavrayip-dogru-seyler-yazabilir-1054109585.html

Altaylı: Nagehan Alçı'nın Suriyeli komşuları olursa, bu işin önemini kavrayıp doğru şeyler yazabilir

Altaylı: Nagehan Alçı'nın Suriyeli komşuları olursa, bu işin önemini kavrayıp doğru şeyler yazabilir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşe komşusu Nagehan Alçı'yla ilgili, "Nagehan Hanım bir meselenin ciddiyetini kendi yaşamına dokunursa daha iyi anlıyor... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T11:52+0300

2022-02-22T11:52+0300

2022-02-22T11:52+0300

türkiye

nagehan alçı

fatih altaylı

suriyeli

eğitim

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Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Nagehan Alçı'nın '15-20 kişilik Suriyeli aileyi Nagehan Alçı'nın oturduğu apartmana taşıyabilirsiniz' sözleri nedeniyle kendisine kızdığını belirterek, "Demiş ki, 'Köşe komşum Altaylı bizim sitede bana komşu belirlemek gibi farazi ve tuhaf işlerle uğraşacağına, eğitim konusunda bana destek versin" dedi.Nagehan Alçı'nın pandeminin başından beri eğitimle ilgili çabalarına büyük saygı duyduğunu belirten Altaylı, "Bu konuda çok doğru şeyler yazıp söylüyor ve eğitimin kesilmemesi gerektiğini, en önemli şeyin eğitim olduğunu haykırıp duruyor. Gelişmiş ülkeleri yönetenler de Nagehan Alçı gibi düşünüyor ve davranıyor. Okullar ısrarla kapatılmıyor okulların kapatılması en son çare olarak düşünülmüyor. Mevcut Milli Eğitim Bakanı da bu konuda kararlı bir tutum sergiledi ve anlaşılan Nagehan Alçı onu da eksik buluyor ve eleştiriyor" ifadelerini kullandı."Ancak Nagehan Alçı’ya hatırlatmak isterim ki, Suriyeli ve Afgan göçmenler meselesi küçümsenecek ve tuhaf bulunacak bir konu değil. Ciddi bir mesele" diyen Altaylı, yazısının ilgili bölümünde köşe komşusuna şöyle seslendi:"Nagehan Alçı’nın iyi bir eğitim almaları için uğraştığı iki çocuğunun geleceği açısından aldıkları yüzde 100 Fransız eğitimi kadar önemli.Çünkü iki ufaklık büyüdükleri zaman eğitimsiz Suriyeli göçmenlerle birlikte yaşamak zorunda kalacaklar.Benim bu Suriyelileri hanımefendiye komşu yapmak istememin sebebi ise etkili kalemini bu konulara eğilmesini sağlamak.Çünkü Nagehan Hanım bir meselenin ciddiyetini kendi yaşamına dokunursa daha iyi anlıyor.Çocukları sayesinde eğitimin önemini anladı ve çok doğru şeyler yazıyor.Belki Suriyeli komşuları olursa bu işin de önemini kavrayıp orada da doğru şeyler yazabilir ve bu meseleyi farazi ve tuhaf bir konu olarak görmekten vazgeçebilir.Söz ben de ona eğitim konusunda destek vereceğim."

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nagehan alçı, fatih altaylı, suriyeli, eğitim