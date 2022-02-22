https://tr.sputniknews.com/20220222/arsuz-belediyesi-bisiklet-yolumuzu-motorlu-tasitlardan-ayiran-demir-bariyerleri-calmislar-1054137477.html
Arsuz Belediyesi: Bisiklet yolumuzu, motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerleri çalmışlar
Arsuz Belediyesi: Bisiklet yolumuzu, motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerleri çalmışlar
Arsuz Belediyesi, Arsuz-Samandağ bisiklet yolunu motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerlerin çalındığını duyurdu. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T22:37+0300
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Hatay’da, Arsuz-Samandağ bisiklet yolundaki demir bariyerler çalındı.Arsuz Belediyesi'nden, Twitter üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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Arsuz Belediyesi: Bisiklet yolumuzu, motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerleri çalmışlar
22:37 22.02.2022 (güncellendi: 22:38 22.02.2022) Abone ol
Arsuz Belediyesi, Arsuz-Samandağ bisiklet yolunu motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerlerin çalındığını duyurdu.
Hatay’da, Arsuz-Samandağ bisiklet yolundaki demir bariyerler çalındı.
Arsuz Belediyesi'nden, Twitter üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
26 Km'lik Arsuz-Samandağ bisiklet yolumuzu, motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerleri çalmışlar :) Tivit bu kadar.