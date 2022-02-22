https://tr.sputniknews.com/20220222/bm-genel-kurulu-yarin-ukrayna-gundemiyle-toplanacak-1054137880.html
BM Genel Kurulu yarın Ukrayna gündemiyle toplanacak
BM Genel Kurulu yarın Ukrayna gündemiyle toplanacak
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yarın Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağan bir oturum gerçekleştirecek. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T22:46+0300
2022-02-22T22:46+0300
2022-02-22T22:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, günlük basın toplantısında, yarınki BM Genel Kurul oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile İngiltere'nin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed'in de katılacağını belirtti.Kubiak, Genel Kurul Başkanı Abdullah Shadid'in yöneteceği toplantının gün boyu süreceğini ve sonunda herhangi bir karar alınmasının beklenmediğini kaydetti.
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ukrayna krizi, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
BM Genel Kurulu yarın Ukrayna gündemiyle toplanacak
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yarın Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağan bir oturum gerçekleştirecek.
BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, günlük basın toplantısında, yarınki BM Genel Kurul oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile İngiltere'nin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed'in de katılacağını belirtti.
Kubiak, Genel Kurul Başkanı Abdullah Shadid'in yöneteceği toplantının gün boyu süreceğini ve sonunda herhangi bir karar alınmasının beklenmediğini kaydetti.