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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/bmgkdan-acil-toplanti-karari-1054100475.html
BMGK'dan acil toplantı kararı
BMGK'dan acil toplantı kararı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) TSİ saat 05.00'te Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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BMGK'dan acil toplantı kararı

02:45 22.02.2022 (güncellendi: 02:56 22.02.2022)
© REUTERS / Brendan McDermidBMGK-Suriye
BMGK-Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Brendan McDermid
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) TSİ saat 05.00'te Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı.
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