Türkiye
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/bmgkdan-acil-toplanti-karari-1054100475.html
BMGK'dan acil toplantı kararı
BMGK'dan acil toplantı kararı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) TSİ saat 05.00'te Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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bmgk
BMGK'dan acil toplantı kararı
02:45 22.02.2022
(güncellendi:
02:56 22.02.2022
)
© REUTERS / Brendan McDermid
BMGK-Suriye
© REUTERS / Brendan McDermid
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) TSİ saat 05.00'te Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı.
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