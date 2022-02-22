https://tr.sputniknews.com/20220222/cavusoglu-dunyanin-en-buyuk-diplomatik-agina-sahip-5-ulkesinden-biri-olduk-1054128900.html

Çavuşoğlu: Dünyanın en büyük diplomatik ağına sahip 5 ülkesinden biri olduk

Çavuşoğlu: Dünyanın en büyük diplomatik ağına sahip 5 ülkesinden biri olduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Diplomaside etkin olmak için sahada olmak gerekir. Bu amaçla diplomasimizin altyapısını da güçlendiriyoruz. Bu anlayışla... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T17:54+0300

2022-02-22T17:54+0300

2022-02-22T17:54+0300

türkiye

senegal

mevlüt çavuşoğlu

aissata tall sall

dakar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051443251_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_8030f772424e2d412cc6521aef9faf6a.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nin kançılarya binasının açılışında konuştu.Dakar'da ilk konsolosluğun 1909'da kurulduğunu, ilk elçiliğin de 1962'de açıldığını anımsatan Çavuşoğlu, bugün de bu açılışla ikili ilişkilerde yeni bir aşamanın başladığını dile getirdi.'Diplomaside etkin olmak için sahada olmak gerekir'Çavuşoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en büyük diplomatik ağına sahip ülkelerden biri olduğunu anımsatarak, " Diplomaside etkin olmak için sahada olmak gerekir. Bu amaçla diplomasimizin altyapısını da güçlendiriyoruz. Bu anlayışla, hamdolsun, dünyanın en büyük diplomatik ağına sahip 5 ülkesinden biri olduk" dedi.Büyükelçilik binasını yapan Türk şirketlere de teşekkür eden Çavuşoğlu, Selçuklu mimarisinin benimsendiği yeni elçilik binasıyla vatandaşa daha iyi hizmet verileceğini anlattı.Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal makamlarına da işbirlikleri için teşekkür ederek, "Senegal’i tanımlayan 'teranga'yı, yani Senegal misafirperverliğini ve ortak kültürümüzün örneklerini her ziyaretimizde tecrübe ediyoruz." ifadesini kullandı.'Bu bina, işbirliği ve ilişkilerin sembolü'Senegal Dışişleri Bakanı Sall de Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in selamlarını ve tebriklerini iletti.Sall, bu kançılaryanın sadece Türk bayrağının dalgalandığı bir bina olmadığını, derinlikli, verimli ve çok boyutlu işbirliği ve ilişkilerin sembolü olduğunu dile getirdi.Senegal'in Afrika'nın giriş kapısı olduğunu anımsatan Sall, Senegal'de Türk bayrağını dalgalanmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.Sall, sözlerini "Yaşasın Senegal, yaşasın Türkiye" ifadeleriyle sonlandırdı.

türkiye

senegal

dakar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

senegal, mevlüt çavuşoğlu, aissata tall sall, dakar