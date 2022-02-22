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Cem Yılmaz: Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
Cem Yılmaz: Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
Komedyen Cem Yılmaz, Bill Gates'in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışan bir kişinin mailini paylaştı. Yılmaz, "Ulan her şey paspallaştı... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T05:37+0300
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2022-02-22T05:36+0300
yaşam
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bill gates
e-mail
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Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, kendisine "Mr. Bill Gates" kullanıcı adlı mail adresinden dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili paylaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
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cem yılmaz, bill gates, e-mail
Cem Yılmaz: Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
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Komedyen Cem Yılmaz, Bill Gates'in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışan bir kişinin mailini paylaştı. Yılmaz, "Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü!" dedi
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, kendisine "Mr. Bill Gates" kullanıcı adlı mail adresinden dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili paylaştı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya."