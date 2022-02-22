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Cem Yılmaz: Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
Cem Yılmaz: Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
Komedyen Cem Yılmaz, Bill Gates'in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışan bir kişinin mailini paylaştı. Yılmaz, "Ulan her şey paspallaştı... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, kendisine "Mr. Bill Gates" kullanıcı adlı mail adresinden dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili paylaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
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Cem Yılmaz: Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü

05:37 22.02.2022
© TwitterCem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Twitter
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Komedyen Cem Yılmaz, Bill Gates'in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışan bir kişinin mailini paylaştı. Yılmaz, "Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü!" dedi
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, kendisine "Mr. Bill Gates" kullanıcı adlı mail adresinden dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili paylaştı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya."
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