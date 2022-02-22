https://tr.sputniknews.com/20220222/cem-yilmaz-dolandiriciligin-bile-kalitesi-dustu-1054102775.html

Cem Yılmaz: Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü

Cem Yılmaz: Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü

Komedyen Cem Yılmaz, Bill Gates'in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışan bir kişinin mailini paylaştı. Yılmaz, "Ulan her şey paspallaştı... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T05:37+0300

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yaşam

cem yılmaz

bill gates

e-mail

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Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, kendisine "Mr. Bill Gates" kullanıcı adlı mail adresinden dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili paylaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

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2022

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cem yılmaz, bill gates, e-mail