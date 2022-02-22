https://tr.sputniknews.com/20220222/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-gulistan-dokunun-ailesi-ile-gorustu-1054130346.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle Meclis'te bir araya geldi... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T18:46+0300
2022-02-22T18:46+0300
2022-02-22T18:46+0300
türkiye
gülistan doku
kemal kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku ile Meclis’teki makamında görüştü.Görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da hazır bulundu
https://tr.sputniknews.com/20220222/kilicdaroglu-turkiye-sorunlar-yumagi-icinde-cirpinan-bir-ulke-haline-dondu-1054117820.html
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gülistan doku, kemal kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle Meclis'te bir araya geldi. Gülistan Doku'nun ailesi bugün CHP grup toplantısına katılmıştı.
Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku ile Meclis’teki makamında görüştü.
Görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da hazır bulundu