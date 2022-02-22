https://tr.sputniknews.com/20220222/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-gulistan-dokunun-ailesi-ile-gorustu-1054130346.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle Meclis'te bir araya geldi... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T18:46+0300

2022-02-22T18:46+0300

2022-02-22T18:46+0300

türkiye

gülistan doku

kemal kılıçdaroğlu

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Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku ile Meclis’teki makamında görüştü.Görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da hazır bulundu

https://tr.sputniknews.com/20220222/kilicdaroglu-turkiye-sorunlar-yumagi-icinde-cirpinan-bir-ulke-haline-dondu-1054117820.html

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gülistan doku, kemal kılıçdaroğlu