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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle Meclis'te bir araya geldi... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T18:46+0300
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gülistan doku
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Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku ile Meclis’teki makamında görüştü.Görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da hazır bulundu
https://tr.sputniknews.com/20220222/kilicdaroglu-turkiye-sorunlar-yumagi-icinde-cirpinan-bir-ulke-haline-dondu-1054117820.html
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gülistan doku, kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü

18:46 22.02.2022
© AAKılıçdaroğlu, Gülistan Doku
Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle Meclis'te bir araya geldi. Gülistan Doku'nun ailesi bugün CHP grup toplantısına katılmıştı.
Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku ile Meclis’teki makamında görüştü.
Görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da hazır bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
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