https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogan-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-ile-gorustu-1054139544.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T23:54+0300

2022-02-22T23:54+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

frank-walter steinmeier

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal’de temaslarına devam ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi

türkiye

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

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recep tayyip erdoğan, frank-walter steinmeier, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti