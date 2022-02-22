https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogan-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-ile-gorustu-1054139544.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T23:54+0300
2022-02-22T23:54+0300
2022-02-22T23:59+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
frank-walter steinmeier
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal’de temaslarına devam ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi
türkiye
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
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recep tayyip erdoğan, frank-walter steinmeier, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
23:54 22.02.2022 (güncellendi: 23:59 22.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal’de temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi