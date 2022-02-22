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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
frank-walter steinmeier
kongo
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal’de temaslarına devam ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi
türkiye
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
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recep tayyip erdoğan, frank-walter steinmeier, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

23:54 22.02.2022 (güncellendi: 23:59 22.02.2022)
© FotoğrafCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Fotoğraf
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal’de temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi
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