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https://tr.sputniknews.com/20220222/diyarbakir-merkezli-organize-suc-orgutu-operasyonunda-26-supheli-gozaltina-alindi-1054110011.html
Diyarbakır merkezli organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır merkezli organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen sanal bahis çetesi ve organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli yakalandı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T11:46+0300
2022-02-22T11:46+0300
türkiye
suç örgütü
organize suç örgütü
tutuklama
operasyon
diyarbakır
polis
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği, Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden silahlı suç örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen G.R, polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. G.R'nin aracında çok miktarda nakit para bulundu.G.R'nin sözde 'iş insanı' olduğu, yasa dışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul'da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasa dışı bahisten elde ettikleri yüksek kazancı, fark edilmemesi için kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 Tether (USDT) cüzdanı ve 1 Bitcoin (BTC) cüzdanı bulunduğu saptandı.Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar lirayı aşkın para akışının olduğu belirlendi.Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri belirlenirken, şüphelilere ait çok sayıda araç, iş yeri ve ikamette aramalar sürüyor.Emniyet yetkilileri, ele başılığını G.R'nin yaptığı silahlı yasa dışı bahis çetesinin ülkedeki en büyük yasa dışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti.Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220222/adnan-oktar-orgutu-tutuklularina-kitapcikli-yanit-halki-kiskirttilar-1054107133.html
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suç örgütü, organize suç örgütü, tutuklama, operasyon, diyarbakır, polis

Diyarbakır merkezli organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

11:46 22.02.2022
© AADiyarbakır merkezli organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır merkezli organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AA
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Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen sanal bahis çetesi ve organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği, Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden silahlı suç örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen G.R, polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. G.R'nin aracında çok miktarda nakit para bulundu.
G.R'nin sözde 'iş insanı' olduğu, yasa dışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul'da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.
Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasa dışı bahisten elde ettikleri yüksek kazancı, fark edilmemesi için kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 Tether (USDT) cüzdanı ve 1 Bitcoin (BTC) cüzdanı bulunduğu saptandı.
Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar lirayı aşkın para akışının olduğu belirlendi.
Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri belirlenirken, şüphelilere ait çok sayıda araç, iş yeri ve ikamette aramalar sürüyor.
Emniyet yetkilileri, ele başılığını G.R'nin yaptığı silahlı yasa dışı bahis çetesinin ülkedeki en büyük yasa dışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti.
Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.
Adnan Oktar örgütü tutuklularına kitapçıklı yanıt: 'Halkı kışkırttılar' - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
TÜRKİYE
Adnan Oktar örgütü tutuklularına kitapçıklı yanıt: 'Halkı kışkırttılar'
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