https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html

Dolandırıcıların yeni yöntemi elektrik faturaları: 'Zamlara dur demek için bir imza da sen at'

Dolandırıcıların yeni yöntemi elektrik faturaları: 'Zamlara dur demek için bir imza da sen at'

Sosyal medya dolandırıcılarının yeni yöntemi elektrik faturaları oldu. Bu yöntemle birçok kişinin banka ya da sosyal medya hesabına erişerek tuzağa düşürmek... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T13:51+0300

2022-02-22T13:51+0300

2022-02-22T13:52+0300

elektrik faturası

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Elektrik faturalarındaki artışın engellenmesine destek kampanyası bahanesiyle, çalınmış gerçek hesaplar üzerinden kullanıcılara mesaj atan dolandırıcılar, paylaştıkları linke tıklanmasını istiyor.Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan bu linkten kendisine de geldiğine ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:‘Link varsa kesinlikle tıklamamak gerek’Hackerların gündemi kullanarak inandırıcılık sağlamaya çalıştıklarını belirten Demircan, "Elektrik faturalarıyla alakalı bize linkler gelmeye başladı. Bu mesaj tanımadığınız kişilerden geliyorsa ve içerisinde link varsa kesinlikle o linki tıklamamak gerek. Burada kim olduğunuzun bir önemi yok, bu mesajlar herkese gönderiliyor. Avukatlar, tanınmış kişiler, siber güvenlik uzmanlarına bile gelebiliyor. Kimi tuzaklarına düşürebilirlerse, linke tıkladığınızda ya sosyal medya hesabınızı ya da banka hesap bilgilerinizi kaybedebiliyorsunuz" dedi.‘Doğrudan mesajı aldığınız sosyal medya kurumuna şikayette bulunabilirsiniz’Bu tarz mesajların bir oltalama saldırısı olduğunu vurgulayan Demircan, "Doğrudan mesajı aldığınız sosyal medya kurumuna şikayette bulunabilirsiniz. 'Mesajı şikayet et' çok açıkta görünen bir düğmedir ve siz tıklayarak mesajın bir spam ya da dolandırıcılık içerikli mesaj olduğunu bildirebilirsiniz. Toplu olarak herkes aynı duyarlılığı gösterirse bu hesaplar çok hızlı bir şekilde kapatılabilecek ve sonrasında da daha fazla insanın dolandırılmasına engel olunabilecek" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220201/fatura-odeme-merkezi-dolandiriciligi-paralarla-kayiplara-karisti-1053341563.html

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elektrik faturası