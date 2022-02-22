Eyfel Kulesi'nden daha uzun: Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor

© Royal CaribbeanGeçen ay yapımı tamamlanan dünyanın en büyük yolcu gemisi ‘Wonder of the Seas’, suya inmeye hazırlanıyor.
1/5
© Royal Caribbean
Geçen ay yapımı tamamlanan dünyanın en büyük yolcu gemisi ‘Wonder of the Seas’, suya inmeye hazırlanıyor.
© Royal Caribbean362 metre uzunluğundaki geminin ilk yolculuğuna 4 Mart’ta çıkacağı belirtilirken dev geminin ABD, Florida’dan Karayipler'e gideceği belirtildi.
2/5
© Royal Caribbean
362 metre uzunluğundaki geminin ilk yolculuğuna 4 Mart’ta çıkacağı belirtilirken dev geminin ABD, Florida’dan Karayipler'e gideceği belirtildi.
© Royal CaribbeanEyfel Kulesi’nden daha uzun olan 18 güverteli yolcu gemisi, Fransa'nın Saint-Nazaire kentindeki Chantiers de l'Atlantique tersanesinde inşa edilirken, 6 bin 988 misafir ve 2 bin 300 mürettebat kapasitesiyle dünyanın en büyük gemisi haline geldi.
3/5
© Royal Caribbean
Eyfel Kulesi’nden daha uzun olan 18 güverteli yolcu gemisi, Fransa'nın Saint-Nazaire kentindeki Chantiers de l'Atlantique tersanesinde inşa edilirken, 6 bin 988 misafir ve 2 bin 300 mürettebat kapasitesiyle dünyanın en büyük gemisi haline geldi.
© Royal CaribbeanNTV’nin aktardığına göre, ilk yolculuk ile ilgili konuşan geminin operasyon başkan yardımcısı Mark Tamis, "Dünyanın dört bir yanından misafirlere, altı yıllık bir sürecin ardından Wonder of the Seas ve onun birinci sınıf özelliklerini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.
4/5
© Royal Caribbean
NTV’nin aktardığına göre, ilk yolculuk ile ilgili konuşan geminin operasyon başkan yardımcısı Mark Tamis, "Dünyanın dört bir yanından misafirlere, altı yıllık bir sürecin ardından Wonder of the Seas ve onun birinci sınıf özelliklerini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.
© Royal CaribbeanTamis, "Planlamadan teslimata kadar, şirket genelindeki uzmanlığımızı kullandık ve gerçekten hayranlık uyandıran bir şey yaratmak için misafirimizin önerilerini ve geri bildirimlerini birleştirdik" ifadelerini kullandı.
5/5
© Royal Caribbean
Tamis, "Planlamadan teslimata kadar, şirket genelindeki uzmanlığımızı kullandık ve gerçekten hayranlık uyandıran bir şey yaratmak için misafirimizin önerilerini ve geri bildirimlerini birleştirdik" ifadelerini kullandı.