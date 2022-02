Eyfel Kulesi'nden daha uzun: Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor

© Royal Caribbean NTV’nin aktardığına göre, ilk yolculuk ile ilgili konuşan geminin operasyon başkan yardımcısı Mark Tamis, "Dünyanın dört bir yanından misafirlere, altı yıllık bir sürecin ardından Wonder of the Seas ve onun birinci sınıf özelliklerini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.