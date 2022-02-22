https://tr.sputniknews.com/20220222/gaziantepte-4-yasindaki-asiyeye-pitbull-saldirisi-davasinda-4-sanik-icin-yeniden-tutuklama-karari-1054134570.html
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'ye pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'ye pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı
Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itirazda... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T20:50+0300
2022-02-22T20:50+0300
2022-02-22T20:57+0300
asiye ateş
pitbull
türkiye
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Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2020'de meydana gelen olayda Asiye Ateş, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can'ın tahliyesine karar verildi.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ise 4 sanığın yeniden tutuklanması talebiyle karara itirazda bulundu. İtirazın ardından nöbetçi mahkeme, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
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asiye ateş, pitbull
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'ye pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı
20:50 22.02.2022 (güncellendi: 20:57 22.02.2022) Abone ol
Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itirazda bulunuldu. İtirazın ardından 4 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2020'de meydana gelen olayda Asiye Ateş, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can'ın tahliyesine karar verildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ise 4 sanığın yeniden tutuklanması talebiyle karara itirazda bulundu. İtirazın ardından nöbetçi mahkeme, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.