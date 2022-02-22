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https://tr.sputniknews.com/20220222/gaziantepte-4-yasindaki-asiyeye-pitbull-saldirisi-davasinda-4-sanik-icin-yeniden-tutuklama-karari-1054134570.html
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'ye pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'ye pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı
Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itirazda... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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asiye ateş
pitbull
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Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2020'de meydana gelen olayda Asiye Ateş, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can'ın tahliyesine karar verildi.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ise 4 sanığın yeniden tutuklanması talebiyle karara itirazda bulundu. İtirazın ardından nöbetçi mahkeme, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
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asiye ateş, pitbull

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'ye pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı

20:50 22.02.2022 (güncellendi: 20:57 22.02.2022)
© DHA Asiye Ateş
 Asiye Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© DHA
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Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itirazda bulunuldu. İtirazın ardından 4 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2020'de meydana gelen olayda Asiye Ateş, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can'ın tahliyesine karar verildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ise 4 sanığın yeniden tutuklanması talebiyle karara itirazda bulundu. İtirazın ardından nöbetçi mahkeme, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
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