https://tr.sputniknews.com/20220222/genc-kadin-evinde-olu-bulundu-1054119066.html
Genç kadın evinde ölü bulundu
Genç kadın evinde ölü bulundu
Bursa'da bir hafta önce Kovid-19 hastalığını atlatan genç kadın, sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T14:06+0300
2022-02-22T14:06+0300
2022-02-22T14:06+0300
türkiye
kadın cinayeti
bursa
kadın
cinayet
ev
ölü
osmangazi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054118990_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8e2ed9b85773679f1eee5e1b4f3b9649.jpg
Sabah saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Has Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Nihal Arslan bu sabah saatlerinde ailesi tarafından evinde ölü olarak bulundu.Genç kadının 1 hafta önce Kovid-19'u atlattığı belirtildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arslan'ın öldüğünü belirlerken Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220222/ankarada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-calistigi-okulda-oldurdu-1054103038.html
türkiye
bursa
osmangazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054118990_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_10997e170684985fad29a2579776b331.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kadın cinayeti, bursa, kadın, cinayet, ev, ölü, osmangazi
Genç kadın evinde ölü bulundu
Abone ol
Bursa'da bir hafta önce Kovid-19 hastalığını atlatan genç kadın, sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu.
Sabah saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Has Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Nihal Arslan bu sabah saatlerinde ailesi tarafından evinde ölü olarak bulundu.
Genç kadının 1 hafta önce Kovid-19'u atlattığı belirtildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arslan'ın öldüğünü belirlerken Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.