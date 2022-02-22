https://tr.sputniknews.com/20220222/genc-kadin-evinde-olu-bulundu-1054119066.html

Genç kadın evinde ölü bulundu

Genç kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da bir hafta önce Kovid-19 hastalığını atlatan genç kadın, sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T14:06+0300

2022-02-22T14:06+0300

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türkiye

kadın cinayeti

bursa

kadın

cinayet

ev

ölü

osmangazi

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Sabah saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Has Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Nihal Arslan bu sabah saatlerinde ailesi tarafından evinde ölü olarak bulundu.Genç kadının 1 hafta önce Kovid-19'u atlattığı belirtildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arslan'ın öldüğünü belirlerken Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220222/ankarada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-calistigi-okulda-oldurdu-1054103038.html

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