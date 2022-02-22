https://tr.sputniknews.com/20220222/gida-perakendecileri-dernegi-baskani-galip-aykac-zamlarin-sorumlusu-biz-degiliz-1054122890.html

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç: Zamların sorumlusu biz değiliz

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç: Zamların sorumlusu biz değiliz

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, marketlerdeki gıda fiyatlarının artışlarından sorumlu olmadıklarını belirterek, "Enflasyonla mücadelede... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T15:32+0300

2022-02-22T15:32+0300

2022-02-22T15:32+0300

ekonomi

gıda

zam

enflasyon

galip aykaç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053817990_0:100:1067:700_1920x0_80_0_0_53f31df3c36373270849b764f4743fb9.jpg

Perakende sektörüne yönelik düzenlenen 'Ortakakıl Konferansları 2022'de konuşan Aykaç, üretici enflasyonu yüzde 93.53 iken tüketici enflasyonun ise yüzde 48.69 oranında gerçekleştiğine işaret ederek, aradaki farkın organize perakedenin enflasyona kalkan olduğunun net bir göstergesi olduğunu söyledi.Aykaç, “Enflasyonla mücadelede vurgulamak istediğimiz en önemli husus, etiketlerde gördüğümüz fiyat artışlarının kaynağının bizler olmadığının artık kabul edilmesidir. Her şeyimizle kayıtlı kurallı faaliyet gösteren, her zaman her türlü denetime açık şeffaf işletmeleriz. Son dönemde yapılan denetimlerde talep edilen bilgileri sağlamak için sırf bu süreçlere özel çalışan ekipler oluşturacak hale geldik” dedi ve şunları ekledi:“Bu kadar denetim, hatta niye uygunsuz olduğumuzu bilmeden savunmaya maruz bırakıldığımız, sonunda bir bulguya da erişilemediği bir ortamda hala fahiş fiyatla damgalanmamız bizleri son derece üzmektedir.”'Algı yönetimi yapılıyor'Aykaç, “Nasıl ki döviz kurlarındaki artışta sebebin döviz büroları, akaryakıt zammında benzin istasyonları olmadığı gibi bizlerin de buradaki payının son derece sınırlı olduğunu söylemek isterim” diye konuştu.Perakende içinde organize kanadın payının Türkiye’de yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten Aykaç, “Birçok kaynağa göre organize perakendenin büyüdüğü her ülkede enflasyon düşüyor. Gelişmiş ekonomilerde bu oran %90’lara tırmanmış ve %90’lar seviyesinde organize perakendeye sahip ülkelerde enflasyonun %5’lerin altında seyrettiği görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.Tüm fiyat artışlarının sorumlusu organize perakende sektörüymüş gibi bir algı yönetimi yapılmaya çalışıldığını belirten Aykaç, aksine organize perakende sektörünün ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığını vurguladı.Marketlerdeki benzeşen fiyatların yoğun rekabetin bir sonucu olduğunu söyleyen Aykaç, “Fiyatların mümkün olan en düşük seviyede tutulması için yoğun bir rekabet kaçınılmazdır. Dolayısıyla benzeşen fiyatlar yoğun bir rekabetin sonucudur. Sadece gıda ürünlerinde değil, yoğun rekabetin yaşandığı her ürün kategorisinde birbirine yakın fiyatların oluşması rekabetin doğası gereğidir” dedi.Rekabet Kurulu, Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası vermişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gıda, zam, enflasyon, galip aykaç